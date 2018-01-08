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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۸:۲۱

۱۱ کشته در درگیری مسلحانه در جنوب مکزیک

۱۱ کشته در درگیری مسلحانه در جنوب مکزیک

در درگیری مسلحانه بین نیروهای پلیس و ساکنان یک شهر کوچک در جنوب مکزیک دست کم ۱۱ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در درگیری های مسلحانه بین نیروهای پلیس و ساکنان شهری کوچک در منطقه آکاپولکو دست کم ۱۱ نفر جان باختند.

به گفته مقامات پلیس، درگیری پس از بازداشت یک جوان از سوی پلیس به اتهام «رفتار ناشایست» در مراسم روز یکشنبه در این شهر واقع در جنوب مکزیک آغاز شد.

در همین رابطه یک مقام امنیتی مکزیک گفت پس از آنکه ساکنان معترض سه نیروی پلیس را کشتند، نیروهای دولتی وارد شهر شده و با آنان درگیر شدند که طی آن ۸ نفر از مهاجمان کشته شدند.

پلیس همچنین ۳۰ نفر از جمله شماری از نیروهای پلیس محلی را به اتهام دامن زدن به درگیری در این منطقه بازداشت کرده است.

گفتنی است آکاپولکو با وجود این که از جمله مشهورترین مناطق گردشگری در مکزیک به شمار می رود، اما سالانه شاهد موارد بی شماری درگیری خشونت بار و قتل بین باندهای مواد مخدر است.

کد مطلب 4193772

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