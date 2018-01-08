تبعات طولانی شدن پرداخت معوقات داروخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از اعضای فراکسیون غذا و دارو مجلس به انجمن داروسازان ایران رفتند و پای درد دل داروسازان در خصوص طولانی شدن معوقات سازمان های بیمه گر نشستند.

در این نشست که با حضور برخی از اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، انجمن پخش، سندیکای تولیدکنندگان دارو و نماینده سازمان غذا و دارو، نماینده سازمان تامین اجتماعی و تعدادی از اعضای فراکسیون غذا و داروی مجلس برگزار شد، حاضران به تبادل نظر و بررسی معضلات مختلف حوزه داروخانه ها و به ویژه بحث تاخیر سازمان های بیمه گر پرداختند.

با طرح مشکلات مربوطه از سوی انجمن داروسازان، دکتر حریری معاون پشتیبانی سازمان‌غذا و دارو، دکتر توانایی مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، دکتر جمشیدزهی نماینده پارلمانی سازمان غذا و دارو در مجلس، دکتر همایون هاشمی رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس، دکتر تامینی مشاور کمیسیون فراکسیون غذا و داروی مجلس، دکتر سکینه الماسی عضو فراکسیون غذا و داروی مجلس، دکتر خالقی عضو فراکسیون غذا و داروی مجلس، هر یک از زاویه دید خود موضوع را مورد توجه قرار داده و راهکارهایی را مطرح کردند.

تشدید کمبودهای دارویی، ایجاد نارضایتی مردم، ورشکستگی داروخانه ها، کاهش شاخص سلامت جامعه، اختلال در چرخه دارویی کشور، از عوارض و پیامدهای طولانی شدن پرداخت صورت حساب های داروخانه ها عنوان شد.

محدودیت هایی که در بهره برداری از اوراق مشارکت وجود دارد و ضرورت امکان تهاتر مطالبات با پرداختی های شرکت ها نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد توجه حاضران در جلسه قرار گرفت.

در پایان این نشست، بر ضرورت تخصیص بودجه مستقل از سوی سازمان برنامه و بودجه برای سازمان های بیمه گر تاکید و مقرر گردید رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس، موضوع را به ریاست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، سخنگوی هیات دولت، وزیر بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس سازمان غذا و دارو منعکس کند.