یک مسئول حوثی دیدار با مسئول سازمان ملل را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،‌ محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با ارسال پیامی به معین شریم معاون فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به این کشور نسبت به درخواست این مسئول سازمان ملل مبنی بر دیدار با وی عذر خواهی و اعلام کرد که با توجه به اینکه سازمان ملل به وظایف خود در قبال دردها و رنج های ملت یمن و محاصره این کشور و وخیم شدن اوضاع معیشتی در یمن عمل نمی کند بنابراین ملت یمن اعتماد خود را نسبت به گفتگوهای سیاسی بی نتیجه از دست داده است. ما نیز در کنار ملت یمن می ایستیم و نسبت به برگزاری این نشست عذرخواهی می کنیم.

وی در این نامه تاکید کرد: سازمان ملل حتی به وظایف خود در قبال مجبور کردن شعبه بانک مرکزی در عدن مبنی بر پرداخت کردن حقوق کارمندان در تمام استانها عمل نکرده است.