هزار و ۵۰۰ هزار نفر در رشته چاقوسازی در زنجان اشتغال دارند

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت صنعت چاقو در استان زنجان اشاره کرد و افزود: صنعت چاقوسازی از رشتههای ماندگار و تاریخی استان زنجان است و ۳۵۰ کارگاه چاقوسازی در زنجان در حال فعالیت است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه فعالیت دارند.
رحمتی تأکید کرد: در حال حاضر بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در رشته چاقوسازی اشتغال دارند و چاقوی زنجان سالیانه بیش ازسه میلیون دلار ارزآوری دارد و سالانه ۳۰ میلیون قبضه انواع چاقو در زنجان تولید و به بازار فروش عرضه میشود.
وی افزود: بر اساس یافتههای باستانشناسی و چاقوی یافته شده همراه یک مرد نمکی در معدن نمک چهر آباد میتوان قدمت چاقوسازی در زنجان را به ۲۳۵۰ سال پیش نسبت داد.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان تصریح کرد: در استان زنجان فروش صنایعدستی چاقو از سوی گردشگران و مسافران بسیار خوب است و باید جایگاه این صنعت تقویت شود.
رحمتی گفت: خوشبختانه طی سالهای اخیر ورود گردشگران داخلی و خارجی به استان زنجان بسیار خوب بوده است ولی باید جایگاه صنایعدستی استان به خوبی تقویت شود و محصولات برند داشته باشند.
وی ابراز کرد: برای برند سازی صنایعدستی استان زنجان باید مدیریت و برنامهریزی لازم انجام شود و همچنین تنوع محصولات هم مدنظر قرار گیرد.
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