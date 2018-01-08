به گزارش خبرنگار مهر، نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های داروسازی کشور براساس شاخص H-Index، مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه منتشر شد.

در این رتبه‌بندی تعداد مقالات تمامی اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی هر دانشگاه علوم پزشکی به تفکیک دانشگاه استخراج شده و سپس استنادات و شاخص H-Index آن درج شده است.

این رتبه بندی که براساس بانک اطلاعاتی Scopus در پایان سال میلادی ۲۰۱۷ استخراج شده است، در برگیرنده شاخص‌های تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص H-index است.

شاخص H-Index نمادی از کمیت و کیفیت کار پژوهشی یک مجموعه است. به عنوان مثال اگر دانشکده‌ای شاخص H-Index برابر با ۴۰ داشته باشد یعنی آن دانشکده ۴۰ مقاله حداقل ۴۰ استنادی دارد.

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت شاخص‌های جدول زیر را براساس اطلاعات مقالات منتشرشده اعضای هیات علمی در هر دانشکده داروسازی گردآوری و محاسبه کرده است.

رتبه‌بندی دانشکده‌های داروسازی کشور براساس شاخص H-Index مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی دانشکده (بانک اطلاعاتی Scopus در پایان سال میلادی ۲۰۱۷)