به گزارش خبرنگار مهر، نتایج رتبهبندی دانشکدههای داروسازی کشور براساس شاخص H-Index، مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه منتشر شد.
در این رتبهبندی تعداد مقالات تمامی اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی هر دانشگاه علوم پزشکی به تفکیک دانشگاه استخراج شده و سپس استنادات و شاخص H-Index آن درج شده است.
این رتبه بندی که براساس بانک اطلاعاتی Scopus در پایان سال میلادی ۲۰۱۷ استخراج شده است، در برگیرنده شاخصهای تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص H-index است.
شاخص H-Index نمادی از کمیت و کیفیت کار پژوهشی یک مجموعه است. به عنوان مثال اگر دانشکدهای شاخص H-Index برابر با ۴۰ داشته باشد یعنی آن دانشکده ۴۰ مقاله حداقل ۴۰ استنادی دارد.
مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت شاخصهای جدول زیر را براساس اطلاعات مقالات منتشرشده اعضای هیات علمی در هر دانشکده داروسازی گردآوری و محاسبه کرده است.
رتبهبندی دانشکدههای داروسازی کشور براساس شاخص H-Index مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی دانشکده (بانک اطلاعاتی Scopus در پایان سال میلادی ۲۰۱۷)
|
رتبه
|
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی
|
تعداد مقالات
|
تعداد استنادات
|
شاخص H-Index
|
۱
|
تهران
|
۴۵۹۲
|
۷۰۰۶۷
|
۹۳
|
۲
|
مشهد
|
۱۹۱۲
|
۲۳۹۴۲
|
۶۲
|
۳
|
تبریز
|
۲۲۶۰
|
۲۷۰۹۱
|
۶۱
|
۴
|
شهید بهشتی
|
۱۴۵۲
|
۱۵۷۱۶
|
۵۲
|
۵
|
اصفهان
|
۱۴۷۵
|
۱۷۹۵۷
|
۵۱
|
۶
|
شیراز
|
۱۲۰۵
|
۱۴۴۲۰
|
۵۰
|
۶
|
مازندران
|
۱۰۷۵
|
۱۲۹۵۰
|
۵۰
|
۷
|
کرمانشاه
|
۵۵۷
|
۶۰۶۹
|
۳۸
|
۸
|
کرمان
|
۵۵۱
|
۶۴۸۷
|
۳۷
|
۹
|
بقیه الله (عج)
|
۴۳۵
|
۴۷۶۸
|
۳۶
|
۱۰
|
زنجان
|
۵۴۰
|
۵۹۱۴
|
۳۲
|
۱۱
|
جندی شاپور اهواز
|
۴۹۷
|
۳۲۴۹
|
۲۷
|
۱۱
|
همدان
|
۲۵۱
|
۳۱۵۵
|
۲۷
|
۱۱
|
ایران
|
۲۳۰
|
۲۷۲۱
|
۲۷
|
۱۲
|
ارومیه
|
۲۴۷
|
۲۴۶۵
|
۲۴
|
۱۳
|
اردبیل
|
۱۸۰
|
۲۰۵۸
|
۲۱
|
۱۴
|
گیلان
|
۱۳۲
|
۱۲۰۳
|
۱۸
|
۱۴
|
شهید صدوقی یزد
|
۱۵۸
|
۱۱۳۵
|
۱۸
|
۱۴
|
زابل
|
۱۰۴
|
۸۵۶
|
۱۸
|
۱۵
|
هرمزگان
|
۳۹
|
۴۰۶
|
۱۳
|
۱۶
|
لرستان
|
۷۴
|
۴۳۰
|
۱۲
|
۱۷
|
البرز
|
۳۱
|
۲۲۱
|
۶
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