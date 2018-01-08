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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۸

جدول برترین های کشور؛

برترین دانشکده‌های داروسازی معرفی شدند/ ارزیابی با شاخص مقالات

برترین دانشکده‌های داروسازی معرفی شدند/ ارزیابی با شاخص مقالات

نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های داروسازی کشور براساس شاخص «اچ ایندکس» مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه منتشر و برترین ها معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های داروسازی کشور براساس شاخص H-Index، مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه منتشر شد.

در این رتبه‌بندی تعداد مقالات تمامی اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی هر دانشگاه علوم پزشکی به تفکیک دانشگاه استخراج شده و سپس استنادات و شاخص H-Index آن درج شده است.

این رتبه بندی که براساس بانک اطلاعاتی Scopus در پایان سال میلادی ۲۰۱۷ استخراج شده است، در برگیرنده شاخص‌های تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص H-index است.

شاخص H-Index نمادی از کمیت و کیفیت کار پژوهشی یک مجموعه است. به عنوان مثال اگر دانشکده‌ای شاخص H-Index برابر با ۴۰ داشته باشد یعنی آن دانشکده ۴۰ مقاله حداقل ۴۰ استنادی دارد.

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت شاخص‌های جدول زیر را براساس اطلاعات مقالات منتشرشده اعضای هیات علمی در هر دانشکده داروسازی گردآوری و محاسبه کرده است.

رتبه‌بندی دانشکده‌های داروسازی کشور براساس شاخص  H-Index مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی دانشکده (بانک اطلاعاتی Scopus در پایان سال میلادی ۲۰۱۷)

رتبه

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی

تعداد مقالات

تعداد استنادات

شاخص H-Index 

۱

تهران

۴۵۹۲

۷۰۰۶۷

۹۳

۲

مشهد

۱۹۱۲

۲۳۹۴۲

۶۲

۳

تبریز

۲۲۶۰

۲۷۰۹۱

۶۱

۴

شهید بهشتی

۱۴۵۲

۱۵۷۱۶

۵۲

۵

اصفهان

۱۴۷۵

۱۷۹۵۷

۵۱

۶

شیراز

۱۲۰۵

۱۴۴۲۰

۵۰

۶

مازندران

۱۰۷۵

۱۲۹۵۰

۵۰

۷

کرمانشاه

۵۵۷

۶۰۶۹

۳۸

۸

کرمان

۵۵۱

۶۴۸۷

۳۷

۹

بقیه الله (عج)

۴۳۵

۴۷۶۸

۳۶

۱۰

زنجان

۵۴۰

۵۹۱۴

۳۲

۱۱

جندی شاپور اهواز

۴۹۷

۳۲۴۹

۲۷

۱۱

همدان

۲۵۱

۳۱۵۵

۲۷

۱۱

ایران

۲۳۰

۲۷۲۱

۲۷

۱۲

ارومیه

۲۴۷

۲۴۶۵

۲۴

۱۳

اردبیل

۱۸۰

۲۰۵۸

۲۱

۱۴

گیلان

۱۳۲

۱۲۰۳

۱۸

۱۴

شهید صدوقی یزد

۱۵۸

۱۱۳۵

۱۸

۱۴

زابل

۱۰۴

۸۵۶

۱۸

۱۵

هرمزگان

۳۹

۴۰۶

۱۳

۱۶

لرستان

۷۴

۴۳۰

۱۲

۱۷

البرز

۳۱

۲۲۱

۶
کد مطلب 4193803

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    نظرات

    • سیاوش نیازی IR ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
      4 5
      پاسخ
      اقدام مثبتی است فقط چرا دانشکده های داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی در لیست نمی باشد؟

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