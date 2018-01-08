نیازمند حضور جدی مبلغان دینی در فضای مجازی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی یکشنبه شب در دیدار با آیت الله سید مصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به اهمیت تبلیغ اظهارکرد: برای هم افزایی و پیشرفت روز افزون در امر تبلیغ، باید طرح جامع تبلیغ تدوین شود و در این عرصه، حوزه علمیه هدف را تعیین و سازمان تبلیغات اسلامی جغرافیای تبلیغ را هماهنگ خواهد کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: ما پذیرنده مبلّغان هستیم و می توان طی تفاهم نامه ای با حوزه علمیه و برنامه ریزی مدوّن، مسیر این پذیرش را تسهیل کرد.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد پایگاه داده های فرهنگی و دینی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی از سال ۸۵، پایگاه داده های فرهنگی و دینی را ایجاد کرده و محتوای این پایگاه می بایست در برنامه ریزی ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

خاموشی تصریح کرد: از آسیب هایی که کشور به گرفتار شده، حاشیه نشینی و مهاجرت از روستا به شهر است که ما معتقدیم باید مهاجرت معکوس شود و شاهد مهاجرت از شهر به روستا باشیم چرا که اگر این موضوع شکل نگیرد با آسیب های جدّی روبه‌رو خواهیم شد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حضور روحانیون در مناطق مختلف کشور گفت: روحانیون باید محور فعالیت های فرهنگی اجتماعی قرار گیرند تا شاهد رشد فرهنگ و حوزه دین در عرصه های مختلف باشیم و ما در استقرار روحانی، طرح هیئت امنایی را پیاده کردیم که در این طرح در روستاهای نیمه بهره بردار توانستیم بیش از ۱۰۰۰ نفر را به ظرفیت روحانیون مستقر کشور اضافه کنیم که البته نیاز به تعامل حوزه های علمیه و مبلّغان هستیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به نقش آفرینی مبلغان و حوزه‌های علمیه در ترویج و تبلیغ اسلام در عرصه فضای مجازی تأکید کرد و افزود: نفوذ فضای مجازی، زندگی را زیر و رو کرده است و امروز نیازمند حضور جدّی و فعالیت مبلّغان در عرصه فضای مجازی هستیم.

خاموشی خاطرنشان کرد: در جنگ نرم، با دشمنان در عرصه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طرف هستیم و شبکه های اجتماعی که مورد استفاده اکثر مردم است، از ترفندهای دشمنان به شمار می رود.