  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۵

معاون پژوهشی دانشگاه خبرداد:

راه اندازی شبکه نخبگان اساتید در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد

راه اندازی شبکه نخبگان اساتید در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: شبکه نخبگان اساتید در آینده نزدیک در پژوهشگاه مرکزی این دانشگاه راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، بیژن رنجبر با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه دانشگاه از نخبگان در جامعه گفت: پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد در این زمینه و به منظور حمایت از نخبگان دارای برنامه ها و سیاست های ویژه ای است که به زودی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: برنامه ریزی برای راه اندازی شبکه نخبگان اساتید از برنامه ها و اولویت های اصلی پژوهشگاه است.

سرپرست پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: در واقع شبکه نخبگان توسط باشگاه پژوهشگران جوان میان دانشجویان و توسط پژوهشگاه مرکزی میان اساتید فعال خواهد شد.

رنجبر با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی ۵۰ درصد ظرفیت آموزش عالی کشور را برعهده دارد، خاطر نشان کرد:‌ باید سیاست های این دانشگاه را به سمت تجاری سازی فعالیت های پژوهشی سوق دهیم.

وی، مهم‌ترین کارکرد دانشگاه‌ها را در حال حاضر حل مسئله دانست و گفت: هنر دانشگاه در این عصر، رفع نیازهای صنعت و جامعه و چاره‌اندیشی و حل مشکلات آنها در راستای افزایش رفاه و معیشت مردم است.

کد مطلب 4193821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها