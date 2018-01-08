راه اندازی شبکه نخبگان اساتید در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، بیژن رنجبر با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه دانشگاه از نخبگان در جامعه گفت: پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد در این زمینه و به منظور حمایت از نخبگان دارای برنامه ها و سیاست های ویژه ای است که به زودی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: برنامه ریزی برای راه اندازی شبکه نخبگان اساتید از برنامه ها و اولویت های اصلی پژوهشگاه است.
سرپرست پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: در واقع شبکه نخبگان توسط باشگاه پژوهشگران جوان میان دانشجویان و توسط پژوهشگاه مرکزی میان اساتید فعال خواهد شد.
رنجبر با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی ۵۰ درصد ظرفیت آموزش عالی کشور را برعهده دارد، خاطر نشان کرد: باید سیاست های این دانشگاه را به سمت تجاری سازی فعالیت های پژوهشی سوق دهیم.
وی، مهمترین کارکرد دانشگاهها را در حال حاضر حل مسئله دانست و گفت: هنر دانشگاه در این عصر، رفع نیازهای صنعت و جامعه و چارهاندیشی و حل مشکلات آنها در راستای افزایش رفاه و معیشت مردم است.
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