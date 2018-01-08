بافت ۳۶۰۰ مترمربع فرش دستباف در ایلام/صادرات به ۸۰ کشور خارجی

جمیل شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرش دستباف استان همراه با تولیدات ملی به ۸۰ کشور جهان صادر می شود.

وی گفت: از ابتدای امسال سه هزار و ۶۱۳ مترمربع فرش دستباف در استان ایلام بافته شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد رشد داشته و ارزش تولیدات آنها بیش از ۲۱۶ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: بیش از ۱۴ تشکل و۱۴ هزار و ۲۱۹ بافنده در سطح استان در قالب تشکل های حوزه فرش فعالیت می کنند.

شوهانی اضافه کرد: بیش از چهار هزار و ۵۰۰ بافنده در استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

پرداخت تسهیلات به بافندگان فرش

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین به پرداخت تسهیلات در قالب مشاغل خانگی و اشتغال روستائیان به بافندگان فرش اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ بافنده خانگی در قالب مشاغل خانگی به اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان معرفی شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین ۴۶ کارگاه در حوزه فرش اعم از تولید، رنگرزی و تامین مواد اولیه و نیز فروش شناسایی شده که برای دریافت تسهیلات از محل مشاغل خانگی و محل تسهیلات روستایی که از کارمزد پایینی برخوردار است معرفی شده اند.

شوهانی تصریح کرد: برنامه ما این است که تا پایان سال بتوانیم تعداد بافنده بیشتری تا حد یک هزار نفر از این تسهیلات بهره مند شوند.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح مشاغل خانگی تاکنون ۵ میلیارد ریال تسهیلات به بافندگان استان پرداخت شده است‌.