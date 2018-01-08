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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

احیاء امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه پیام نور

احیاء امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه پیام نور

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور از فعالیت های مستمر دانشگاه در زمینه احیاء امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر از اولویت های فرهنگی دانشگاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم نجفی برزگر از برگزاری جلسه مشترک اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر این دانشگاه با نمایندگان ستاد احیاء کشوری خبر داد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با اشاره به فعالیت های مستمر دانشگاه در زمینه احیاء امر به معروف و نهی از منکر در سطح دانشگاه گفت: امر به معروف و نهی از منکر از اولویت های فرهنگی در حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی است و به شکل هدفمند در راستای ارزش های دینی و اسلامی اجرا می شود.

شهریاری، مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه نیز گزارشی از تشکیل هسته های یاوران معروف (اساتید و کارکنان) و هسته های طلایه داران معروف (دانشجویان) در سطح مراکز و واحدها ارائه کرد که با توجه به ایام امتحانات دانشجویان عضوگیری در این خصوص با جدیت در مراکز و واحدها ادامه دارد.

کد مطلب 4193843
زهرا سیفی

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