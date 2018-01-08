انجام کار نمایشی در شهر فایده ای ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقیزاده خامسی یکشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی «پایش» که از شبکه یک سیما پخش شد اظهارکرد: وضع مالی شهرداریهای کشور در حال حاضر خوب نیست و این وضعیت از زمانی شروع شد که شهرداری ها خودکفا اعلام شدند.
وی افزود: از سال ۶۲ که مقرر شد شهرداریها خودکفا شوند قرار بود دستگاهها به ازای خدماتی که از شهرداری دریافت میکنند عوارض پرداخت کنند. این عوارض در بودجه سالیانه این سازمان پیشبینی نشد لذا این سازمانها هم سر سال نتوانستند عوارض خود را به شهرداری بپردازند لذا شهرداریهای آن زمان برای اینکه بتوانند شهر را اداره کنند به سمت فروش تراکم رفتند.
شهردار مشهد با اشاره به نوسازی بافت های فرسوده در شهرها بیان کرد: در این حوزه مشکل این است که سیاستگذاری در یک جا انجام میشود، اعتبارات در دست سازمانی دیگر است و به شهرداری هم میگویند اجرای کار را بر عهده بگیر. اگر کار به همین روال ادامه یابد، نوسازی بافتهای فرسوده به سرانجام نخواهد رسید.
تقی زاده خامسی تاکید کرد: موفقترین روش نوسازی بافتهای فرسوده مشارکت گرفتن از مردم با واگذاری سهام پروژه بوده است که در دنیا اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: دولت باید اداره شهرها را به خود مردم بسپارد. مردم شورای شهری را انتخاب میکنند که آنها نیز شهردار را برمیگزینند. سپس شورای شهر باید اجازه داشته باشد عوارضی را وضع کند و اگر مردم از وضع و هزینهکرد این عوارض رضایت نداشتند در دوره بعد به این افراد رای نخواهند داد. یکی از راههای اداره شهرها واگذاری به مدیریت محلی است.
شهردار مشهد با اشاره به بررسی دو لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار در مجلس، تصریح کرد: اگر این قوانین تصویب شده و نتیجهاش این باشد که شهر را به شهرداری و شوراها واگذار کند و دولت پایش را کنار بکشد، هم دولت چابکتر میشود و هم همه امور شهر به شهرداریها واگذار میشود.
تقی زاده خامسی بیان کرد: این ظرفیت در مشهد وجود دارد که درآمد خود را کسب کند لذا از کسانی که علاقمند به سرمایهگذاری هستند برای حضور و فعالیت اقتصادی در این شهر دعوت میکنم . مشهد تنها شهری در دنیاست که سالانه ۲۷ میلیون زائر به آن سفر می کنند.
وی گفت: در مشهد دهها ایستگاه دوچرخهسواری وجود دارد اما تعداد کمی از آنها استفاده میشود. اینکه کار نمایشی انجام دهیم فایدهای ندارد کار باید عملیاتی باشد. لذا بهدنبال حل مسائل این حوزه نیز هستیم.
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