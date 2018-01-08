نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزار ی مهر، نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی(CES) ۲۰۱۸ شب گذشته در لاس وگاس آمریکا افتتاح شد. این نمایشگاه تا روز جمعه مصادف با ۱۲ ژانویه ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه سالانه CES مکانی برای رونمایی از محصولات، نوآوری و گجت های مختلف است. شرکت های تولید کننده محصولات الکترونیک از سراسر جهان جدیدترین محصولات خود را در آن رونمایی می کنند.

در نمایشگاه امسال ۳۱۷ شرکت حضور دارند و کالاهای مختلف از جدیدترین موبایل های هوشمند با نمایشگر او ال ای دی و قابلیت ترجمه تا تلویزیون های برزگ، هدست های واقعیت مجازی، فناوری های نوین خودرو و گجت های پوشیدنی و خانگی را معرفی می کنند.