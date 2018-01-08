مسعود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم صبای قم ۱۱ بازیکن خود را نسبت به نیم فصل اول از دست داده است و تمام فرصت آماده سازی نیم فصل برای صبای قم از دست رفته است و برنامه صبا برای بدنسازی در این بازه زمانی نافرجام بوده و در چنین شرایطی، آماده سازی یک تیم برای نیم فصل دوم کار بسیار دشواری است.

وی افزود: تمرین خوبی نداشتیم و با بضاعتی که داشتیم تلاش کردیم بهترین اقدام را برای آمادگی صبا پیش از بازی با آلومینیوم اراک انجام دهیم اما برخی از اتفاقات دست ما نیست و این که شرایط داوری بازی به سمتی پیش می‌رود که دیگر کاری از دست ما بر نمی‌آید موضوعی است که در مورد آن اختیاری نداریم.

مربی تیم فوتبال صبای قم در مورد شکست برابر آلومینیوم اراک در قم گفت: اتفاقات بد فوتبالی برای صبا رخ داد و اگر روز خوب تیم ما بود، هرگز چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آمد. من از بازیکنان صبا راضی هستم و از آن‌ها تشکر می‌کنم و نسبت به بضاعتی که داشتند تلاش خود را به کار بستند.

خسروی بیان داشت: ما با داشته‌های کنونی‌مان قطعاً به مشکل بر می‌خوریم و با نفرات فعلی بدون این که بخواهیم نفرات جدیدی جذب کنیم در ادامه فصل دچار چالش می‌شویم. ما اگر یک مصدوم بدهیم نمی‌دانیم کدام بازیکن را باید جایگزینش کنیم. من در بازی با آلومینیوم اراک یک جوان ۱۷ ساله را به میدان فرستادم.

وی عنوان کرد: دست تیم ما خالی است اما از همه عزیزانی که مسئولیتی در استان قم دارند خواهش می‌کنم به کمک صبای قم بیایند. ما تا ۲۸ دی فرصت داریم که بازیکن جذب کنیم. دست تیم ما خالی است و من با تفنگ به جنگ تانک رفتم و این را می‌توانید با نگاهی به اسامی بازیکنان روی نیمکت آلومینیوم به خوبی درک کنید.

مربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: در این شرایط سخت و پیچیده، مشکلات قضاوت بازی هم مزید بر علت شده و پنالتی صد درصد ما را نمی‌گیرند و همان توپ در برگشت وارد دروازه ما می‌شود.