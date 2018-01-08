دلایل لغو تعطیلی پنج شنبه های ادارات در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در نشست با مدیران، رابطین، اعضاء و کارکنان هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان که به مناسبت سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل هسته های گزینش در دستگاه های اجرایی کشور در دی ماه سال ۶۱ برگزار شد، عنوان کرد: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی وجود هسته های گزینش در دستگاه های اجرایی برای جذب نیروهای متعهد و متخصص در سازمان های اداری و نهاد های انقلابی یک ضرورت بود که به دستور امام راحل هسته های گزینش در دستگاه های اجرایی کشورتشکیل شد.

وی ادامه داد: مکانیزم گزینش در اکثر جوامع توسعه یافته دنیا وجود دارد و در دوره ای سازمان عفو بین الملل و برخی از جریانات داخلی در پی حذف گزینش با گذراندن مصوبه ای در مجلس بودند که با یک رای بیشتر طرح حذف گزینش از دستگاه های اجرایی رای نیاورد و این هسته ها در دستگاه های اجرایی کشور باقی ماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان بیان داشت: در این کشورها در طول فرایند گزینش دوره رسمی آزمایشی فعالیت کارمندان در دستگاه های اجرایی پنج سال طول می کشد و افراد برای ورود به دستگاه های اجرایی باید فیلترهای استعلام، تحقیق ، مصاحبه را بگذرانند و به مبانی اعتقادی کارکنان نیز در این کشور ها در امر گزینش توجه می شود و با وجود این همه شرایط سخت به ورود کارکنان در دستگاه های اجرایی خود، به روند گزینش در ایران ایراد می گیرند.

رئوفی با اشاره به اهمیت امر گزینش و انتخاب، تصریح کرد: انسان ها درانتخاب همسر، لباس ، شغل و حتی متن سخنرانی های خود دست به انتخاب و گزینش بهترین می زنند که این امر جایگاه و اهمیت گزینش را می رساند.

وی اضافه کرد: حضرت امیرالمومنین علی (ع) راهنمایی ها و ارشادات بسیاری درخصوص نحوه گزینش و انتخاب کارگزاران برای امر زمامداری جامعه دارد که سند آن نهج البلاغه این حضرت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: طبق مطالعات صورت پذیرفته از ۱۸۶ کشور جهان ۱۷۴ کشور از گزینش برخوردار هستند و در این میان سخت ترین گزینش ها مربوط به کشور آمریکا و کشورهای اروپایی است.

رئوفی افزود: با توجه به گستره و اهمیت گزینش بخش های خصوصی هم وارد مقوله گزینش در انتخاب افراد برای شرکت های خود شده اند.

وی در خصوص لغو تعطیلی پنج شنبه های ادارات هرمزگان، اظهار داشت: لغو تعطیلی روزهای پنج شنبه در دستگاه های اجرایی هرمزگان در پی ابلاغ قانونی سازمان امور استخدامی و اداری کشور و براساس قانون جامع خدمات کشور است که در استان باید عملیاتی شود.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: براساس این قانون تمامی ادارات باید ۴۴ ساعت در هفته در استان ها فعالیت داشته باشند که درمقوله ۴۴ ساعت فعالیت مشکلی در استان وجود نداشت و در پنج روز کاری ادارات این امر صورت می پذیرفت اما صراحت قانونی وجود دارد که باید این ۴۴ ساعت در۶ روز کاری هفته اجرایی شود و سازمان امور استخدامی کشور براساس همین بند قانونی تعطیلی پنج شنبه ها و تمامی مقرارت مرتبط با آن را در استان ها از جمله هرمزگان ملغی اعلام کرد.

رئوفی با اشاره به حوادث اخیر در کشور، عنوان کرد: انتقاد و اعتراض به جا، حق همه افراد جامعه است اما آشوب، اغتشاش و تخریب اموال دولتی و عمومی پذیرفتی نیست و مردم کشور با حضور به موقع خود در صحنه پاسخ اغتشاشگران را دادند.

وی بیان داشت: دولت تدبیر و امید و دکتر روحانی ریاست جمهوری علی رغم همه تحریم های ظالمانه و مشکلاتی که کشور با آن روبروست تمام اهتمام خود را برای کنترل تورم و رشد اشتغال جوانان کشور بکار گرفته اند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اضافه کرد: مرز میان اعتراض و انتقاد سازنده، قانون اساسی کشور است که فصل الخطاب است و معتقدیم بسیاری از این اعتراضات با تفاهم و گفتگو قابل حل است.