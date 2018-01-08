کریم حاجیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: کوهپیمایی و کوهنوردی یکی از قابلیتهای گردشگری استان اردبیل در تمامی فصول است که میبایست با محوریت کوه سبلان در سطح جهانی معرفی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه سبلان سومین کوه مرتفع کشور است، صعودهای حرفهای کوهنوردان یکی از قابلیتهای گردشگری آن محسوب میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان تأکید کرد: سبلان علاوه بر اهمیت ورزش حرفهای به دلیل قابلیتهای جغرافیایی و تاریخی نیز یکی از کوههای مقدس کشور محسوب میشود.
حاجیزاده افزود: با وجود اینکه کوه سبلان در گروه اثر طبیعی ملی قرار گرفته اما به دلیل اهمیت آن مطالعات جامع ثبت جهانی در دستور کار است.
وی تأکید کرد: کوه سبلان در تاریخ، فرهنگ و ادبیات این مرز و بوم جایگاه ویژه داشته و با ابعاد چندگانه اهمیت آن قابلیت ثبت جهانی را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان به پیگیری تحقق این مهم تأکید و اضافه کرد: برای تکمیل مطالعات نیازمند اعتبار هستیم که امید میرود در کوتاه مدت تخصیص یابد.
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