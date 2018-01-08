به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مدت زمان کمی از برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت ووشوی استان قم می‌گذرد رئیس منتخب این هیئت ورزشی از سمت خود کناره گیری کرد تا اداره کل ورزش و جوانان قم به دنبال سرپرست برای این هیئت ورزشی باشد.

محمد هادی رشیدی، دبیر سابق هیئت ووشوی استان قم که در مجمع انتخاباتی اخیر هیئت ووشوی استان قم توانست با اکثریت آرا به عنوان رئیس هیئت ووشو انتخاب شود به دلیل آن چه مشکلات شخصی عنوان شده است از سمت خود کناره‌گیری کرد.

بدین ترتیب در حالی که ۲ هفته از برگزاری مجمع انتخابات هیئت ووشو گذشته است در اتفاقی نادر و خاص، اداره کل ورزش و جوانان استان قم مجبور شده است برای انجام امور ووشوی استان قم به دنبال تعیین سرپرست باشد.

پیش بینی می‌شود سرپرست پیشنهادی هیئت ووشوی استان قم از سوی اداره ورزش و جوانان مورد تأیید فدراسیون ووشو قرار گیرد و فراخوان برای برگزاری مجدد انتخابات هیئت ووشوی استان قم به سرعت صورت پذیرد اما تا زمان برگزاری مجمع، امور هیئت ووشو بر عهده سرپرست آن خواهد بود.

مسئولیت ریاست هیئت ووشوی استان قم در دوره گذشته بر عهده مهدی اردستانی بود. این در حالی است که در مجمع برگزار شده اخیر مهدی اردستانی و محمد مهدی موسوی در رقابت با رشیدی ناکام شدند و اکنون با استعفای هادی رشیدی، باید دید آیا این نفرات دوباره نامزد ریاست می‌شوند یا خیر.