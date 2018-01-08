دشمن در مقابل پیشرفت های ایران همواره به دنبال توطئه چینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با رییس و اعضای سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی اظهار کرد: عده ای از مطرح کردن کار و اشتغال تنها به کسب درآمد و مادیات آن توجه دارند اما حقیقت اشتغال صرفا کسب روزی و درآمد نیست.

وی با بیان اینکه همه انسان ها حتی ثروتمندان بیکاری را آفت می دانند، افزود: هر انسانی در روحیه خود نیاز به کار و شغل را نه تنها برای کسب درآمد بلکه برای آرامش روح و روان خود حس می کند .

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انسان بیکار پوک است و به هیچ دردی نمی خورد، گفت: در رهنمودهای دینی هیچ چیز تکراری وجود ندارد لذا انسان متفکر و با ایمان نیز هیچ جای زندگی اش تکراری نخواهد بود.

وی با بیان اینکه انسان مومن بر لازمه کاری که انجا می دهد و اهداف مقدسی که دارد در واقع در حال عبودیت است، عنوان کرد: کار کردن مصداق بارز عبادت است لذا هر انسانی باید برای عبادت خداوند تلاش کند.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه انسان اگر تلاش نکند بی حاصل است، بیان کرد: انسان با کارشناسی دینی و عقلی در هر لحظه ای که وظیفه اش را عمل کند در واقع عبادت کرده است.

وی با بیان اینکه بخشی از اشتغال به کسب روزی حلال است اما نیازهای جسمانی، سیاسی، اجتماعی ور وانی نیز در کار کردن وجود دارد، افزود: آن اقتصادی که مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید دارد اقتصاد به عنوان درآمد و شکم سیر کردن نیست بلکه شکست و پیروزی اسلام در مقابل کفر در مسائل اقتصادی رقم می خورد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بسیج سازندگی تشکیلات بسیار مقدسی دارد و اشتغال در این تشکیلات چون با انگیزه های ایمانی گره می خورد مقدس است، گفت: دشمن همواره تلاش کرده که کشور جمهوری اسلامی ایران به مقاصد اصلی خود نرسد اما خوشبختانه نظام جمهوی ایران از ابتدای انقلاب تا کنون در مقابل دشمن ایستاده است.