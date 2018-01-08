۵۸ اثر تاریخی و طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت می شود

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۷۵ اثر از میراث ناملموس و تاریخی در فهرست آثار تاریخی کشور ثبت شده است افزود: با ثبت این آثار تعداد آثار ملی ثبت شده استان از مرز ۱۶۳۰ اثر فراتر می رود.

وی با اشاره به اینکه از ۵۸ اثر ثبت شده ملی ۱۵ اثر غیرمنقول و ۴۰ اثر اموال منقول است عنوان کرد: سه اثر طبیعی نیز شامل آبشار شلماش، گراوان و یک غار در شهرستان سردشت است که تاپایان سال در فهرست آثار ملی تاریخی و طبیعی ثبت می شوند.

جباری همچنین از تهیه سه پرونده سه اثر تاریخی استان برای ثبت در فهرست آثار جهانی خبر داد و گفت: این سه اثر تپه باستانی حسنلو، تپه باستانی بسطام و منظر فرهنگی ماکو است که پرونده آنها برای ثبت در فهرست آثار یونسکو تهیه و به مرکز ارسال شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با بیان اینکه پرونده دو اثر تاریخی تپه باستانی حسنلو و بسطام به صورت کامل تهیه و در فهرست انتظار مرکز است ولی پرونده منظر فرهنگی ماکو با همکاری منطقه آزاد این شهرستان در حال تهیه است.

جباری با بیان اینکه این سه اثر همراه با ۴۷ اثر دیگر از ایران نامزد ثبت جهانی در یونسکو بوده و سهمیه ایران در سال تنها یک اثر است اضافه کرد: امید می رود با توجه به اهمیت آثار تاریخی استان این سهمیه متعلق به آذربایجان غربی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی ثبت ملی و جهانی آثار تاریخی را گام مهمی در صیانت از تمدن و تاریخ استان و کشور دانست و گفت: امروز برخی از آثار تاریخی استان که نماد هویت و تمدن این دیار است در معرض تخریب، آسیب و نابودی قرار دارند و ثبت آثار ملی و جهانی کمک شایانی در صیانت از این آثار به شمار می رود.