فعالیت دستگاه های هواشناسی اتوماتیک غرب استان اصفهان در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان با اشاره به فعالیت مرکز هواشناسی گلپایگان از سال ۱۳۷۰ اظهار داشت: در آغاز فعالیت گزارشات به صورت بازه های زمانی سه ساعته از ساعت ۶:۳۰ صبح لغایت ۱۸:۳۰ عصر ثبت و ارسال می شد که با افزایش نیروهای انسانی و تجهیزات مورد نیاز ثبت و ارسال گزارشات به بازه زمانی یک ساعته کاهش یافته است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۰ با توجه به در دستور کار قرار گرفتن نوسازی و تجهیز ایستگاه های هواشناسی این مرکز به عنوان ایستگاه غرب استان اولین دستگاه اتوماتیک و خودکار هواشناسی تهیه و در پلاک فرم آن نصب و به کار انداخته شد و در اواخر سال ۹۴ همزمان با بازنشستگی نیروها سیستم های هواشناسی شهرستان گلپایگان به صورت خودکار عملیاتی شد و داده ها به صورت ساعتی و ۲۴ ساعته پایش و ارسال می شود.

رئیس اداره هواشناسی گلپایگان در راستای فعالیت این مرکز طی دو سال گذشته بیان داشت: یکی از اهداف ما کاربردی کردن بحث هواشناسی در زمینه برگزاری دیسکاشن های هواشناسی کشاورزی و گردشگری، عمران و ترابری و ورزش و سلامت بود و در بحث آلودگی و کیفیت هوا در سطح شهرستان مشکلی نداریم و عمده ترین فعالیت ها دیسکاشن های هواشناسی کشاورزی است که به صورت هفتگی در روزهای یکشنبه و در بعضی موارد با بروز مشکل با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در روزهای چهارشنبه صورت می گیرد.

فعالیت ۳ ایستگاه باران سنجی در گلپایگان

وی با تشریح برخی از فعالیت ها پیرامون پیش بینی های مورد نیاز هواشناسی در بخش کشاورزی بیان داشت: با استفاده از داده های دریافتی به کشاورزان تحلیل های وضعیت جوی هواشناسی و ارائه توصیه های لازم از طریق مسئولین و کارشناسان جهاد کشاورزی جمع بندی و جهت آگاهی در اختیار مجمع صنفی کشاورزان قرار می گیرد تا با بهره مندی از این گزارشات و پیش بینی ها از ضررهای احتمالی به بخش کشاورزی جلوگیری شود.

حسینی با اشاره به موقعیت و فعالیت ایستگاه های هواشناسی شهرستان گلپایگان تصریح کرد: اداره هواشناسی گلپایگان یکی از ایستگاه های سینوپتیک تکمیلی و از لحاظ وسایل و امکانات کامل بوده و این وسایل به دو دسته ثبّات و قرائت شونده تقسیم می شوند که شامل فشارسنج، انواع دماسنج و ... است.

وی با بیان اینکه دستگاه های ثبات، پارامترهای جوی را به طور خودکار و تمام اتوماتیک ثبت می کند و شامل دستگاه های رطوبت نگار، دمانگار، باران نگار و ... است، افزود: در شهرستان گلپایگان سه ایستگاه باران سنجی در نقاط مختلف از جمله روستاهای تیکن در جنوب شهرستان، مَرغ شمال شهرستان و گلشهر مرکز آن قرار داشته و با حضور یک متصدی فعالیت می کند.

کاهش ۱۷۹ میلی متری بارش در گلپایگان طی سال جاری

رئیس اداره هواشناسی گلپایگان با ارائه گزارشی در راستای وضعیت جوی این منطقه از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۹۴ اظهار کرد: طی این ۲۴ سال میانگین دمای سالیانه شهرستان گلپایگان حدود ۱۵.۶ درجه سانتیگراد، میانگین دما در سردترین ماه سال ۱.۴ درجه سانتیگراد، گرمترین آن ۲۹.۳ درجه سانتیگراد و اختلاف گرمترین و سردترین ماه سال حدود ۲۸ درجه سانتیگراد بوده است و همچنین میانگین ماهیانه رطوبت بین ۳۷ درصد حداقل آن ۲۵ درصد و حداکثر ۵۵ درصد و با میانگین مجموع بارش ۲۵۵ میلی متر بوده است.

وی تصریح کرد: بالاترین میزان بارش سالیانه در شهرستان گلپایگان در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۳۷۸.۵ میلی متر بوده و کمترین آن در سال ۱۳۸۷ با ۱۱۲ میلیمتر و میانگین بلندمدت حدود ۲۵۵ میلی متر ثبت شده است.

حسینی بارش های سال جاری زراعی در شهرستان گلپایگان را تاکنون ۱۰.۴ میلیمتر اعلام کرد و افزود: بارندگی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۹.۸ میلی متر کاهش داشته است.

وی با اشاره به فعالیت ایستگاه های مرتبط با مرکز هواشناسی گلپایگان اظهار داشت: تمامی داده های دریافتی از ایستگاه های مستقر در شهرستان به عنوان ایستگاه تابعه دریافت و به مرکز ارسال و در سامانه ای به عنوان ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی عملیاتی می شود.

بارورسازی ابرها با آسیب برای سلامتی انسان همراه است

رئیس اداره هواشناسی گلپایگان پیش بینی های هواشناسی از مراکز مختلف را که از سوی سازمان هواشناسی ارائه می شود موثق برشمرد و بیان داشت: پیش بینی هایی که از طریق ماهواره اعلام می شود با استفاده از دماسنج هایی است که حداقل در ۵ سانتی متری سطح زمین قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: ایستگاه هواشناسی شهرستان گلپایگان که در سد قدیم بوده، فعلاً فعال نیست که درصدد برنامه ریزی در راستای ایجاد یک ایستگاه تمام اتوماتیک در صورت تأمین بودجه در این مرکز هستیم.

حسینی با اشاره به خشکسالی های چند ساله در مرکز کشور بیان کرد: در حال حاضر این مناطق در خشکسالی هیدرولوژیکی قرار داشته و می بایستی به منظور استفاده بهینه از منابع رو به پایان آب در مزارع از آبیاری تحت فشار استفاده کنیم تا دچار جیره بندی آب کشاورزی با این وضعیت بارش نباشیم.

وی در پایان با اشاره به بحث عقیم شدن و بارور شدن ابرها اظهار داشت: بارورسازی در مناطقی صورت می گیرد که هسته های تراکم کم باشد و با افزودن ماده ای شیمیایی که جاذب و رطوبت به آن اضافه می شود، با فعل و انفعالات که عمدتاً شیمیایی، پرهزینه، مضر و آسیب رسان برای مصرف است، به وجود می آید و دلایل کم بارشی به علل تغییر اقلیم و فعالیت های بشر مخصوصاً گازهای گلخانه ای بوده که باعث افزایش خشکسالی های چند ساله در مناطقی از کشورمان شده است.