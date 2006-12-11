نشست سخنگوی دولت برای چهارمین هفته متوالی برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که الهام در آغاز کار دولت نهم با تاکید بر این که دولت جدید خود را در مقابل مردم و رسانه ها پاسخگو می داند وعده داده بود جلسات سخنگو به طور منظم و هر هفته برگزار شود.

عدم برگزاری جلسات سخنگوی دولت در هفته های اخیر، این شائبه را به وجود آورده که در آستانه انتخابات، دولت سعی دارد در این زمینه که مطمئنا مهمترین محورسئوالات خبرنگاران در این برهه از زمان است پاسخگو نباشد.

جلسه سخنگوی دولت با خبرنگاران، هر هفته روزهای دوشنبه برگزار می شود و در این جلسات علاوه بر تشریح مصوبات دولت، به سئوالات خبرنگاران در زمینه های گوناگون از سوی سخنگو پاسخ داده می شود.

آخرین جلسه غلامحسین الهام سخنگوی دولت 22 آبان برگزار شد.