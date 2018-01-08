راه آهن قزوین به رشت امسال آماده عبور قطار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه در جلسه ای با استاندار قزوین و مدیران و راه و شهرسازی، رئیس پلیس راه و مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین در استانداری در خصوص تکمیل راه آهن قزوین به رشت

خیرالله خادمی در این جلسه اظهارداشت: ریاست محترم جمهور در زمان انتخابات و پس از آن در خصوص توسعه شبکه ریلی در کشور قولهایی دادند که همه ما متعهد هستیم برای اجرای آنها تلاش کنیم تا اعتماد مردم به نظام بیشتر شود.

وی افزود: یکی از تعهدات دولت اجرای ۹۱۹ کیلومتر شبکه ریلی است که مهمترین پروژه آن راه آهن قزوین به رشت و آستارا و اتصال آن به آذربایجان است که برای ما اهمیت خاصی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تاکنون ۵۱۶ کیلومتر از مجموع ۹۱۹ کیلومتر مسیر ریلی تعهد داده شده کشور ریل گذاری شده و امیدواریم پروژه راه آهن قزوین به رشت نیز تا پایان امسال شاهد عبور قطار باشد.

اتوبان قزوین به رشت مسدود می شود

وی اضافه کرد: محور قزوین به رشت برای ما بسیار اهمیت دارد و حجم زیادی از کار انجام شده است و تکمیل این پروژه حتی برای کشورهای همسایه و سایر مناطق از جمله هند برای ترانزیت کالا استراتژیک است و می تواند زمان حمل کالا به روسیه و آذربایجان را تا نصف کاهش دهد که در هزینه ها نیز صرفه جویی قابل توجهی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت های ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآورشد: با هزینه های امروز می توان گفت پروژه ریلی راه آهن قزوین به رشت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه داشته و امسال هم ۳۰۰ میلیارد تومان تزریق شده که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان آن را هزینه کرده ایم تا وعده دولت در افتتاح آن عملی شود.

خادمی بیان کرد: در محدوده ۵۵ کیلومتری اتوبان قزوین به رشت برای نصب تیرهای ۱۰۰ متری برای عبور قطار نیازمند بسته شدن موقت اتوبان هستیم که کار بسیار فنی و پیچیده ای است و باید ترافیک نیز مدیریت شود تا مشکلی نداشته باشیم و از مسئولان استان انتظار همراهی داریم.

وی گفت: امسال مصمم هستیم تا قطار را به رشت برسانیم که از مجموع ۱۶۵ کیلومتر مسیر حدود ۱۸ کیلومتر آن باقیمانده که با رفع این مشکل و عبور از اتوبان دیگر دغدغه تکمیل پروژه را نداریم.

خادمی تصریح کرد: هر تیری که باید در روی پل عبوری از روی اتوبان قرار گیرد حدود ۲۵۰ تن وزن و هر کدام ۱۰۰ متر طول دارد واگر از این گلوگاه عبور کنیم دغدغه ای برای تکمیل نداریم.

وی بیان کرد: تلاش کرده ایم تمامی تجهیزات مورد نیاز شبکه ریلی را از داخل تامین کنیم تا هم اشتغال رونق بگیرد و هم از تولید کشور حمایت شود و این کار شاید گاهی زمان پروژه را کمی طولانی کند که ارزش دارد.

خادمی اضافه کرد: تاکنون برای اجرای طرح ها و دلایل فنی دیگر در ۷ مورد اتوبان قزوین به رشت قطع شده اما مسدود نشده است و این بار مجبور هستیم که برای حدود ۲۰ روز آن را مسدود کنیم تا عملیات فنی بدون حادثه انجام شود.

وی اظهارامیدواری کرد با همکاری مسئولان استان قزوین با حل این موضوع گام ارزشمندی برای افتتاح پروژه راه آهن قزوین به رشت برداشته شود.