اختصاص تجهیزات قایقرانی به استان/ یاسوج میزبان تیم ملی اسلالوم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گنجی پیش از ظهر دوشنبه در رابطه با تجهیز و توسعه قایقرانی استان افزود: طی دیدار با رئیس فدراسیون قایقرانی کشور، اختصاص تجهیزات قایقرانی به استان محقق شد.

گنجی با بیان اینکه شهرهای گچساران و دهدشت نیز در هدفگذاری این تجهیز قرار دارند، تصریح کرد: در دیدار با ریاست فدراسیون قایقرانی کشور علاوه بر ارائه گزارش عملکرد هیئت قایقرانی استان، تجهیرات قایقرانی شامل قایق، پارو و دیگر تجهیزات برای توسعه و گسترش این رشته به هیئت قایقرانی استان اختصاص داده شد.

گنجی از برگزاری اردوی تیم ملی اسلالوم بانوان در شهر یاسوج خبر داد و خاطرنشان کرد: در این دیدار مقرر شد اردوی های تیم ملی اسلالوم بانوان طی اسفندماه در یاسوج برگزار شود.

وی افزود: همچنین در صورت مساعد و مناسب بودن فضا و امکانات استان، شهر یاسوج به عنوان کمپ تیم های ملی اسلالوم در کشور معرفی می شود.

رئیس هیئت قایقرانی استان خاطرنشان کرد: در دیدار با ریاست فدراسیون قایقرانی و مربیان تیم های ملی بانوان و آقایان، مقرر شد دو نفر از مربیان استان در اردوی های تیم های ملی به عنوان دستیار حضور داشته باشند.