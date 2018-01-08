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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

رئیس هیئت قایقرانی کهگیلویه وبویراحمد خبر داد:

اختصاص تجهیزات قایقرانی به استان/ یاسوج میزبان تیم ملی اسلالوم

اختصاص تجهیزات قایقرانی به استان/ یاسوج میزبان تیم ملی اسلالوم

یاسوج- رئیس هیئت قایقرانی کهگیلویه وبویراحمد گفت: اختصاص تجهیزات قایقرانی به استان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گنجی پیش از ظهر دوشنبه در رابطه با تجهیز و توسعه قایقرانی استان افزود: طی دیدار با رئیس فدراسیون قایقرانی کشور، اختصاص تجهیزات قایقرانی به استان محقق شد.

گنجی با بیان اینکه شهرهای گچساران و دهدشت نیز در هدفگذاری این تجهیز قرار دارند، تصریح کرد: در دیدار با ریاست فدراسیون قایقرانی کشور علاوه بر ارائه گزارش عملکرد هیئت قایقرانی استان، تجهیرات قایقرانی شامل قایق، پارو و دیگر تجهیزات برای توسعه و گسترش این رشته به هیئت قایقرانی استان اختصاص داده شد.

گنجی از برگزاری اردوی تیم ملی اسلالوم بانوان در شهر یاسوج خبر داد و خاطرنشان کرد: در این دیدار مقرر شد اردوی های تیم ملی اسلالوم بانوان طی اسفندماه در یاسوج برگزار شود.

وی افزود: همچنین در صورت مساعد و مناسب بودن فضا و امکانات استان، شهر یاسوج به عنوان کمپ تیم های ملی اسلالوم در کشور معرفی می شود.

رئیس هیئت قایقرانی استان خاطرنشان کرد: در دیدار با ریاست فدراسیون قایقرانی و مربیان تیم های ملی بانوان و آقایان، مقرر شد دو نفر از مربیان استان در اردوی های تیم های ملی به عنوان دستیار حضور داشته باشند.

کد مطلب 4193913

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