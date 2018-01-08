۴۵ دوره آموزشی ویژه زنان روستایی در آذربایجان غربی برگزار شد

بیتا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر از زنان روستایی و عشایری استان در این دوره های آموزشی شرکت کرده اند افزود: این دوره های آموزشی در زمینه امنیت غذایی، تولید محصول سالم، کشت گیاهان دارویی مقاوم به خشکی، بازاریابی و پرورش قارچ خوراکی، پرورش بره پروری و.... طی سالجاری برگزار شده است.

وی همچنین از اجرای آموزش تربیت مربی پیشگیری و کنترل تب مالت به صورت پایلوت کشوری با همکاری معاونت دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد و اظهارداشت: در این دوره آموزشی که با حضور ۴۳۰ زن تسهیل گر توسعه روستایی با برگزاری ۱۷ کارگاه آموزشی در ۱۷ شهرستان برگزار شد هزار و ۵۳۰ زن روستایی در خصوص تب مالت آموزشهای لازم را فرا دیدند.

مشاور ریئس سازمان جهاد کشاورزی در امور بانوان آشنایی با بیماری تب کنگو برای ۲۴۰ نفر از بانوان روستایی نقده را از دیگر اقدامات این بخش عنوان کرد و افزود: برگزاری ۲۴ دوره فنی و حرفه ای با هدف کسب مهارت و هدایت به سمت معیشت های جایگزین برای بانوان روستایی استان با همکاری سازمان فنی و حرفه ای در راستای احیای دریاچه ارومیه بخش دیگری از اقدامات سالجاری است.

وی امسال هیچ اعتباری در بخش ملی و استانی در خصوص اجرای طرح های مربوط به بخش بانوان روستایی اختصاص نیافته است افزود: امسال هیچ اعتباری جز ۳۰۰ میلیون ریال از اعتبارات ملی برای اجرای طرح آموزش زنان روستایی اختصاص نیافته است.

احمدیان برگزاری نمایشگاه توانمندی های زنان روستایی و عشایر در استان، شرکت در نمایشگاه های مدیریت جهادی و کارآفرینی و فناوری در حوزه زنان و نیز پنج مورد بازدید از فعالیت های زنان موفق روستایی را از دیگر اقدامات سالجاری عنوان کرد.

احمدیان با بیان اینکه توسعه صنعت نوغانداری به عنوان صنعت نوپا در استان می تواند زمینه ساز اشتغال در استان باشد افزود: امسال اجرای طرح نوغانداری و توسعه توتستانها در دستور کار قرار داشت که در این راستا زنان روستایی استان اقدام به پرورش تخم نوغان در ۲۵ جعبه کرده اند.

وی از تولید هزار پیله تر از این ۲۵ جعبه تخم و خرید تضمینی آنها خبر داد و اظهارداشت: در راستای حمایت از اشتغال و زنان روستایی استان تمامی ملزومات این طرح به صورت رایگان از سوی جهاد کشاورزی استان دراختیار بانوان قرار گرفت.