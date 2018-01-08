تکلیف نامزدهای مستقل انتخابات ریاست جمهوری روسیه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، از میان ۴۶ نامزد مستقلی که خواهان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بودند ۱۵ نفر موفق به ارائه مدارک کامل به این کمیسیون شده اند.

بر اساس قوانین روسیه، اگر فرد مستقلی خواهان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باشد باید ۳۰۰ هزار امضا در حمایت از خود جمع آوری کند. میزان امضای مورد نیاز برای نامزدهای احزاب سیاسی که در پارلمان روسیه حضور ندارند ۱۰۰ هزار امضا است اما نامزدهایی که حزب آنها در مجلس حضور دارد نیازی به جمع آوری امضا ندارند.

در میان نامزدهای مستقل انتتخابات ریاست جمهوری روسیه، یک زن مسلمان نیز حضور داشت که روز گذشته اعلام شد کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه صلاحیت وی را به دلیل نقص مداراک تائید نکرده است.