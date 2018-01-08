کیفیت ساختمان سازی در چهارمحال و بختیاری ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر بنایی شامگاه یکشنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه روندکیفیت ساختمان سازی در چهارمحال و بختیاری ارتقا یافته است، اظهار داشت: خدمات نظام مهندسی در چهارمحال و بختیاری موجب افزیش کیفیت ساختمان سازی و ارتقای استاندارد ساختمان سازی در این استان شده است.

وی عنوان کرد: روند ساختمان سازی با نظارت های مهندسان ارتقا یافته است و تلاش شده است که کیفیت احداث واحد مسکونی در سطح استان افزایش یابد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نظام مهندسی ساختمان دارای چهار هزار و ۵۰۰ عضو است.

وی بیان کرد: دو هزار نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان دارای پروانه اشتغال هستند.