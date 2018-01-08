۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

با حضور نماینده ولی فقیه در گلستان؛

ساختمان اداری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور کلنگ زنی شد

گرگان- ساختمان اداری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با حضور نماینده ولی فقیه در گلستان طی مراسمی کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، ساختمان اداری این مرکز با حضور «آیت الله سید کاظم نورمفیدی» نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، «حجت الاسلام والمسلمین علی خیرخواه» مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، «علی اصغر طهماسبی» معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان، «حجت الاسلام والمسلمین عباس داروئی» مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان گلستان، ائمه جمعه، مدیران مدارس و طلاب اهل تشیع و تسنن منطقه در محل سایت اداری استان  گلستان کلنگ زنی شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، در این مراسم، گفت: حوزه فعالیت این مرکز در استانهای شمالی کشور است و این دفتر دارای دو شعبه در گنبد کاووس و گیلان بوده و ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی بیشترین فعالیت این مرکز را تشکیل می دهد.

حجت الاسلام و المسلمین علی خیرخواه با بیان اینکه در پنج سال اخیر شاهد رشد و ارتقاء سطح علمی مدارس علوم دینی شمال کشور بودیم، اظهار کرد: با توجه به رسالت این نهاد در راستای ارتقاء فرهنگی مدارس علوم دینی و مساجد، جامعه هدف نیز در حال مجهز شدن به علوم و فنون نوین هستند و حتی برخی از روحانیون  و ائمه جمعه در فضای مجازی پاسخگوی برخی از سوالات و شبهات هستند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور  نداشتن ساختمان اداری ثابت را از دغدغه های چندین ساله این مرکز دانست و تصریح کرد: با پیگیری مستمر نماینده معزز ولی فقیه در استان و دبیر محترم شورای نمایندگان ولی فقیه، زمینی به مساحت دو هزار و ۸۰۰ متر مربع در سایت اداری استان تهیه و پروانه آن اخذ شده و امروز شاهد کلنگ زنی آن هستیم.

وی، افزود: استفاده از توانایی و پتانسیل مهندسین بومی در اجرای این پروژه مد نظر بود و آنها نیز توانستند به این اعتماد ما پاسخ مثبت دهند.

به گفته وی؛ مهندسان بومی در تهیه فاز نخست و دوم طرح این پروژه با رعایت شرایط اقلیمی و کارائی ساختمان، طرحی با مدل ایرانی و اسلامی و به صورت شکیل تهیه کردند که قابل رقابت با بسیاری از ساختمان های اداری ساخته شده در اطراف آن است.

حجت الاسلام خیرخواه در پایان سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم تکمیل این پروژه با مساعدت مسئولان استانی از اعتبارات ملی و استانی در مدت دو سال تکمیل و شاهد افتتاح آن باشیم.

