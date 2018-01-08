اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر به الگوی جهانی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی صبح دوشنبه در همایش صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر افزود: اعتیاد موضوع جهانی است که همه در حل آن را مشکل مواجه هستند و در همایش روسیه دنیا در مقابل مافیا پرچم تسلیم را بلند کرد.

وی ادامه داد: هیچ تهدیدی به اندازه مواد مخدر نیست و در آن نشست همه اعلام کردند که برای مقابله با اعتیاد باید کار مشترک جهانی ارائه کرد.

مویدی یادآور شد: در گذشته و ۵ سال پیش نگاه مشترک در حوزه پیش گیری، درمان و.. وجود نداشت و در حوزه صیانت نیز به هیچ عنوان حرفی مطرح نبود.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تاکید کرد: در این راستا با استفاده از تجارب مختلف چشم اندازی برای مبارزه با مواد مخدر تدوین شد که در این میان بحث شفاف سازی در مسیر مبارزه مطرح شد.

وی ادامه داد: حتی تعریف درست از اعتیاد و معتاد هم نبود که با این چشم انداز به یک تعریف درست رسیدیم و مشکل دیگر آمار معتادین بود چون نگاه سیاسی وجود داشت آمار درستی ارائه نمی شد به همین دلیل مسیر اشتباه به دانشگاه و پژوهش می دادیم.

مویدی تاکید کرد: با بکارگیری مراکز علمی شیوع شناسی انجام شد و در سال ۹۴ کار انجام و با شفاف سازی تابلو روشن در بحث اعتیاد پیدا شد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری یادآور شد: بحث اعتیاد و مبارزه به طور کل حاکمیتی نیست بلکه مردم باید وارد شوند به همین دلیل اجتماعی کردن بحث مقابله با مواد مخدر به یک برند در جهان تبدیل شد.

وی ادامه داد: با این موضوع سازمانهای مردم نهاد وارد بحث شدند و امروز شاهد فعالیت های موثر این سمن ها هستیم.

سردار مویدی تاکید کرد: امروز نگاه ویژه از مهدکودک ها و سنین پایین در پیش گیری از مواد مخدر مطرح و اجرایی شد و اعتقاد داریم تا موضوع صیانت از خانواده ها مطرح نباشد فرد ترک کرده مجدد باز می گردد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که اگر درخانواده ای یک فرد معتاد شد، خانواده بدون نگرانی به مراکز درمان مردمی مراجعه کند.