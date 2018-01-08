به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پروانه صبح امروز دوشنبه در جلسه صیانت از منابع آب با اشاره به اینکه شاید اگر نفت تمام شود اتفاقی نیافتد و با جایگزینی با منابع دیگر مشکلات این حوزه برطرف شود، اظهار داشت: اما آب جایگزین ندارد، هیچ راهی برای جایگزینی آب نیست، حیات انسان به آب وابسته است.

وی با بیان اینکه در چند دهه گذشته توجهی به موضوع پیشگیری از هدررفت منابع آب نشده است، در یک سال هایی برای حفر چاه آب وام می دادند و توجهی به آینده این اقدام نداشتند، تصریح کرد: دشت کوهدشت که مهم ترین دشت استان از نظر کشاورزی است امروز به عنوان دشت ممنوعه اعلام شده است.

معاون قضایی دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه تا زمانی که طرح کاداستر اجرا نشود نمی توانیم بگوییم هر فرد چقدر زمین کشاورزی دارد، افزود: از طریق کارشناسان واقعا بررسی شود که هر فردی چقدر زمین دارد و بر آن اساس آب مورد نیاز خود را دریافت کند.

پروانه به موضوع تعیین حریم قانونی رودخانه ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در خیلی از جاها این کار انجام شده است، اما معضلی که داریم این است که حریم بستر رودخانه ها هنوز مشخص نیست.

وی با بیان اینکه از دیگر مشکلات حوزه آب این است که مختصات چاه های آب مجاز دقیقا مشخص نیست، نمی دانیم در چه موقعیت جغرافیایی هستند، تصریح کرد: با یک برنامه علمی نرم افزاری می توان این محدوده ها را مشخص کرد تا از ابتدا اجازه ندهیم چاه دیگری در منطقه آن حفر شود و یک چشمه را خشک کند.

معاون قضایی دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه نصب کنتور هوشمند در برخی استان ها اجرا شده است، باید راهکاری پیدا کنیم این کنتورها به صورت گسترده در لرستان نیز نصب شود، افزود: فاصله چاه ها در برخی روستاها به ۵۰۰ تا ۳۰۰ متر رسیده است و افراد از چاه یکدیگر نیز برداشت آب می کنند، طرحی پیاده شود که سهمیه آب افراد کم و مدیریت کنیم.

پروانه با اشاره به اینکه برداشت از آب های سطحی با موتور را در حاشیه رودخانه ها داریم، ادامه داد: برای زمین های اطراف رودخانه ها کسی مجوز نمی گیرد و به راحتی برداشت می کند؛ در معمولان و کوهدشت این مشکل را داریم و بعد می بینیم دیگر در رودخانه کشکان آبی نیست.