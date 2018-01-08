رضایتمندی مردم ازخدمات شهرداری ازمحورهای مهم فعالیت شورای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری صبح دوشنبه در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی که در تالار شهر مشهد برگزار شد اظهار کرد: توجه به مردم و ارتقای رضایتمندی آنها از خدمات شهرداری از محورهای ماموریت های شورای پنجم موضوع است و در نشست های مختلف و نشست کمیسیون ها این موضوع را مورد توجه قرار دادیم.

وی افزود: یک درخواست جدی از شهردار و معاونانشان آن است که در قالب یک کارگروه ویژه حذف مقررات زائد، اصلاح فرآیندها و پاسخگویی صریح و سریع را پیگیری کنند.

رئیس شورای اسلامی مشهد گفت: از همه دعوت می کنیم کمک کنند و دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را ارائه کنند تا آسیب های نظام پاسخگویی و خدمات رسانی را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: بر حوزه های نظارتی شهرداری تاکید می کنیم که انجام ماموریت ها و جلوگیری از تخلفات با ملاحظه تکریم شهروندان باشد و هیچگونه رفتار سوئی را نمی پذیریم و باید با یک رفتار درست و ادبیات مناسب صورت گیرد.

حیدری ابراز کرد: بر مجموعه هایی که حوزه های کارگزاری را به دست گرفتند تاکید می کنیم نشست های آموزشی و توجیهی به این منظور برگزار کنند. در عین رعایت و اجرای قوانین باید این امور را در چارچوب درست انجام دهیم. امیدواریم برنامه مشخص برای حذف قوانین زائد و اصلاح رویکردها را شاهد باشیم . پیشنهاد می کنیم ساز و کار مشخصی برای آن تعریف شود تا همه ذینفعان شهر ورود پیدا کنند و در فضای تعاملی مثبت و مناسب، رویه ها را اصلاح کنیم چرا که نقش بزرگی در رضایتمندی مردم دارد.

وی با اشاره به رویدادهای دی ماه گفت: شنبه ۱۶ دیماه سالروز عملیات حماسه هویزه است و دوستانی که در شرایط جنگ بودند به خاطر دارند در سال ۵۹ که ما در داخل با برخی جریان های معاند درگیر بودیم و کشور درگیر تدوین قانون اساسی و انتخابات بود جمعی از دانشجویان پیرو خط امام برای جلوگیری از پیشروی دشمن به شهادت رسیدند که یاد این عزیزان را گرامی می داریم.

رئیس شورای اسلامی مشهد ادامه داد: یکشنبه ۱۷ دیماه سال روز درگذشت جهان پهلوان تختی است و به همین مناسبت از افتخارآفرینان کشتی دعوت کردیم تا در این جلسه از صحن علنی در جمع ما حضور داشته باشد مرحوم تختی به عنوان اسوه ورزش پهلوانی مطرح بود هم از باب موفقیت های ورزشی و هم به لحاظ مشی و سلوک پهلوانی و مردم داری. وی یکی از افتخارات کشور بود و به ویژه در فعالیت های اجتماعی همگام با مردم زمان خود حرکت کرد

وی تصریح کرد: ۱۹ دیماه سالروز ارتحال ملکوتی یار صدیق امام آیت الله هاشمی رفسنجانی است. ما در سال گذشته با ضایعه تاسف بار و خبر بهت آوری مواجه شدیم که مردم ایران و دوست داران جمهوری اسلامی ایران را متحیر کرد.در آستانه درگذشت بزرگ مردی هستیم که زخم های تنش گواه راهی بود که با امام آغاز کرد و از مبارزین بزرگ انقلاب ما بود . چهره ای که مهمترین مناصب را در نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشت و همه این ها از هاشمی رفسجانی چهره ای مردمی ساخت.

حیدری افزود: هاشمی رفسنجانی در دوره های حساسی نقش آفرینی کرد و مهم ترین محور فعالیت هایش در کنار مردم بودن و درک درد مردم بود. از دیگر رویکردهای وی رویکرد توسعه ای و مناسب با شرایط جدید جهانی بود. تلاش های ایشان در سازندگی های پس از جنگ و تلاش هایی که در تعامل با کشورهای اسلامی کرد حاکی از اقدامات ارزشمند وی بود و امیدواریم این الگوی اعتدال عقلانیت و میانه روی تداوم داشته باشد و همه خدمتگزاران نظام به این اصول متعهد باشند و ما نیز یکی از بزرگراههای اصلی شهر را به نام ایشان تغییر نام دادیم.

وی تاکید کرد: چهارشنبه مراسمی به مناسبت یاد ایشان برگزار می شود و از همه مردم و دوستداران نظام دعوت می کنیم در این مراسم حضور یابند. همچنین چهارشنبه ۲۰ دیماه سالگرد امیر کبیر است. وی از پیشگامان توسعه در دوران خود بود و خدمات ارزنده ای انجام داد اما اگر رسم خادم کشی و نخبه کشی که در تاریخ سیاه قاجار از رویه ها بود از دنیا نمی رفت شاید کشور از خدمات بی بدیل این چهره اصلاح گر می توانست بهره بیشتری ببرد.