خروش کردستانی ها در محکومیت اقدامات اخیر معاندان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه درصحنه کردستان امروز در تمامی شهرهای استان به خیابان ها آمدند و ندای انزجار خود را از دخالت های استکبارجهانی در مسائل داخلی کشور و حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی را سردادند.

تمامی اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد امروز در سنندج مسیر میدان آزادی تا انقلاب را طی کردند و در این فاصله شعارهایی هم چون ما همه با هم هستیم پشت رهبر هستیم، آشوبگر ننگت باد، ما ملت بیداریم از آشوبگر بیزاریم، کردستان بیدار است از آشوبگر بیزار است، نوکر آمریکایی همیشه زیرپایی، ما ملت بصیریم ذلت نمی پذیریم، را سردادند.

اگر که خسته ایم از گرانی آماده ایم برای جانفشانی، مرگ بر فتنه گر، مرگ بر آمریکا، استبداد حیا کن شهر ما رو رها کن، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده است، از دیگر شعارهای داده شده در این راهپیمایی بود.

امروز کردستانی ها باردیگر با حضور پرشور و گسترده خود توطئه های دشمنان را محکوم کردند و از مسئولان استان خواستند در راستای حل مشکلات مردم به ویژه مشکلات معیشتی و اشتغال آنها بیش از پیش تلاش کنند تا بهانه ای به دست معاندین داده نشود.

مسیر راهپیمایی در شهر سنندج از میدان انقلاب، خیابان فردوسی تا میدان انقلاب بود که مردم در صفوف به هم پیوسته بار دیگر انزجار خود را از اغتشاشات اخیر کشور اعلام کردند.

بر اساس اعلام خبرنگاران خبرگزاری مهر در سایر شهرستان های استان کردستان، امروز راهپیمایی های اعتراضی برگزار شد و طی آن بار دیگر مردم این استان با آرمان های انقلاب اسلامی ایران، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

قطعنامه پایانی این راهپیمایی هم که در آن بر وحدت و همدلی و محکوم کردن فتنه و توطئه فتنه گران تاکید شده بود، قرائت شد.