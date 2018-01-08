اتفاقات مثبتی که در استقلالِ شفر افتاده است/ یک نتیجه رکورددار!

به گزارش خبرنگار مهر، حالا شرایط استقلال در جدول به گونه‌ای است که تعداد پیروزی‌های این تیم از مساوی‌ها و شکست‌ها بیشتر است و تعداد شکست‌های آنها هم از مساوی‌ها و پیروزی‌ها کمتر است. آبی‌ها حالا دیگر بدترین خط حمله لیگ را ندارند و دومین خط دفاعی خوب لیگ را در اختیار دارند. حالا رکورد طولانی‌ترین مدت زمان گل نخوردن به دروازه‌بان جوان آنها اختصاص دارد و برای اولین بار به رده چهارم جدول رده بندی رسیده‌اند و آرامش به اردوی این تیم بازگشته است.

شاگردان شفر با ۵ شکست، ۶ مساوی و ۷ پیروزی به وضعیت شان سر و سامانی داده‌اند و تعداد گل‌های زده‌شان هم دو برابر گل‌های خورده‌شان شده است. اما پرتکرارترین نتیجه این تیم در ۱۸ باری که در لیگ به میدان رفته‌اند مساوی صفر - صفر است.

تیم فوتبال استقلال که یک سوم دیدارهایش در لیگ با نتیجه مساوی به پایان رسیده است، ۵ مساوی از ۶ مساوی شان با نتیجه صفر - صفر بوده تا این نتیجه با ۵ تکرار، پرتکرارترین نتیجه تیم استقلال در این فصل باشد.

آبی ها یکبار با منصوریان مقابل حریف خود بدون گل متوقف شدند و ۴ بار هم در دوران مربیگری شفر به این نتیجه رسیدند تا شفر هم بیشتر از سایر نتیجه‌هایی که در استقلال گرفته با این نتیجه میدان را ترک کرده باشد.

سرمربی آلمانی آبی‌ها در واقع ۴ بازی از ۱۰ بازی‌اش با آبی پوشان را با نتیجه صفر - صفر به پایان رسانده است و این یعنی ۴۰ درصد از بازی‌های او در این تیم. از نگاهی دیگر می‌توان گفت شفر با استقلال مساوی نکرده مگر آن که آن مساوی صفر - صفر بوده باشد.

آبی پوشان یکبار در زمان هدایت این تیم توسط علیرضا منصوریان مقابل ذوب آهن متوقف شدند که آن بازی با نتیجه یک - یک به پایان رسید. این تیم در زمان هدایت شفر با تیم‌های فولاد، سیاه جامگان، پیکان و تراکتورسازی نیز به نتیجه مساوی صفر - صفر رسید.

پیروزی ۲ بر صفر و شکست ۲ بر صفر هم دیگر نتایج پر تکرار تیم استقلال در این فصل است. آبی‌پوشان در این فصل دو بار با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شدند و دو بار هم با همین نتیجه شکست خورده‌اند تا این دو نتیجه هم با ۲ بار تکرار دیگر نتایج نسبتا پر تکرار این تیم باشد. آنها مقابل پدیده و پارس جنوبی ۲ بر صفر شکست خورده‌اند و برابر گسترش فولاد تبریز و نفت تهران ۲ بر صفر پیروز شده‌اند.