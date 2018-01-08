فرصت خوبی به بازیکنان جدید دادیم/ تیم ملی نیاز به هماهنگی دارد

علیرضا حبیبی به دنبال کسب اولین پیروزی شاگردانش در تورنمنت ۴ جانبه قطر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما یکشنبه شب در اولین بازی خود در این مسابقات برابر تیم عمان قرار گرفتیم و به یک به پیروزی رسیدیم. ما یک اردو و دو بازی تدارکاتی را در اسلوونی سپری کردیم که دو سه نفر از بازیکنانمان همراهمان نبودند اما در بازی با عمان اولین مسابقه ای بود که همه نفرات تیم را در اختیار داشتیم و این فرصت خوبی برای ما بود.

وی افزود: تیم عمان، تیمی است که در چند سالی اخیر با همین ترکیب در تمامی مسابقات ظاهر می شود و هماهنگی تیمی خوبی هم دارد. امسال یک مربی درجه یک مصری هدایت تیم عمان را در رقابت های قهرمانی آسیا بر عهده دارد. بر اساس نظر این مربی تیم عمان با سیستم ۳-۳ و رویکرد دفاعی برابر تیم ما ظاهر شد.

مربی تیم ملی هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: تلاش ما برد در این بازی بود. البته علی رغم اینکه می خواستیم نتیجه بگیریم، می خواستیم روی تاکتیک های تیمی هم کار کنیم. با ترکیب اصلی وارد میدان بازی شدیم و اشکالاتی داشتیم که در نیمه دوم رفع شدند. دروازه بانها عملکرد بسیار خوبی داشتند و در دفاع نیز بسیار خوب بودیم و توانستیم در سرعت دادن به بازی نیز خوب پیش برویم. در نهایت نیز تیم ایران با اختلاف ۸ گل عمان را برد.

وی ادامه داد: در این بازی فرصت خوبی به بازیکنان جدیدی که به تیم اضافه شده بودند دادیم. آنها نیاز به این داشتند که با بازیکنان تیم به هماهنگی برسند. ما در ادامه تورنمنت قطر نیاز به هماهنگی و انسجام بیشتری داریم. قرار است امروز صبح استراحت کرده و عصر یک تمرین داشته باشیم تا فردا شب به مصاف تیم قطر برویم. در ادامه این تورنمنت نیز برابر تیم الجزایر قرار می گیریم.

حبیبی تصریح کرد: طبق هماهنگی هایی که انجام شده قرار است یک بازی تدارکاتی بیشتر را با تیم ملی قطر داشته باشیم. تمام تلاش ما بر این بوده تا از این فرصت و اردوها و باز یهای تدارکاتی خارجی برای هماهنگی بیشتر استفاده کنیم که در این هدف موفق بودیم.

مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا اواخر دی ماه در کره جنوبی برگزار می شود. تیم ملی هندبال ایران دو اردو و مسابقه تدارکاتی را در اسلوونی و قطر برای حضور موفق در این رقابت ها برنامه ریزی کرده است و این روزها در تورنمنت قطر حاضر است.