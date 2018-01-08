آموزش و پرورش اولویت مقابله با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار پیش از ظهر دوشنبه در همایش صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر افزود: وقتی امری مخاطرات زیادی را برای جامعه فراهم کند پرداختن به آن مهم است.

وی ادامه داد: موضوع مواد مخدر نگرانی های فراوانی ایجاد کرده است و اعتماد به نفس را کم و بی اعتمادی را گسترش داده و ناهنجاری ها را افزایش داده است.

استاندار فارس یادآور شد: در کنار این آفت بزرگ تجارت با عظمتی وجود دارد و کسانیکه در این موضوع مشارکت دارند دست برنخواهند داشت و دنیا در مقابل آن اعلام ناتوانی کرده است.

تبادار افزود: باید به دنبال مباحثی باشیم که این موضوع را در جامعه کاهش دهد اما باید توجه کنیم که اگر نگاه و توجه به سمن ها داریم نظام حاکمیتی باید با قدرت در کنار سمن ها باشد و انتظار دارم برنامه ویژه وجود داشته باشد.

استاندار فارس ادامه داد: به موضوع آموزش و پرورش کمتر توجه شده است به خصوص در استان فارس که شاهد آلودگی بالایی هستیم و باید حتما یک پایش اتفاق افتد تا برنامه مدون به طور کامل اجرایی شود.

وی یادآور شد: نگاه به سمن ها باید تخصصی باشد و بدانیم کدوم کارگروه چه موضوعی را پیگیری می کنند و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید بازدید مدارس و برگزاری نشست با سمن ها را در دستور کار قرار دهد.