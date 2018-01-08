تمدن الهی تمدن رحمت است/ لیبرالیسم؛ تفکر فخرفروشی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات تفسیر تمدنی قرآن کریم توسط حجت الاسلام اکبرنژاد روزهای یکشنبه هرهفته در محل مسجد هفتادو دو تن موسسه فرهنگی سرچشمه برگزار می شود.

اکبرنژاد در جلسه این هفته گفت: قرآن کتاب ذکر است و در محضر قرآن نشستن سعادت می خواهد و باید شکرگزار این نعمت باشیم.

وی در تفسیر بسم الله الرحمن و الرحیم گفت: در تبیین معنای آن که چرا خداوند متعال در تضمین آن دو اسم برای خودش انتخاب کرده است؟ در شروع، الله و دیگر رحمانیت، چون رویکرد تمدنی الله (خدا) اولین چیزی که با آن وصف خودش را معرفی می کند، الله بودن است به عنوان یک معبود، وصف رحیم و رحمانیت معطوف به عبودیت من است، اول باید عبد باشید. خدای متعال می فرماید : اول الله بودن باشم، بعد رحمانیت و رحیمی بودن.

رئیس موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی افزود: فرهنگ لیبرال، نوع نگاهش این است که توی همه تحلیل ها، سبک زندگی ها باید کاملا جهانی باشد حتی کسانی که خدا باورند. یک انسان لیبرال جهانی فکر می کند. هر کاری می کند اول ثمره ی آن در این دنیا برایش مهم است، به آخرت کار ندارد. نگاه لیبرال، انسان آزاد محور قرار دارد. برای اینکه اراده این انسان آزادتر باشد.

وی در پایان گفت: انسان امروزی حق مدار است. در حوزه فرهنگ یک حق به انسان می‌دهد ،آن هم حد و اراده انسان یعنی مخل اراده انسان دیگر نشود. این تفکر لیبرالی، تفکر فخرفروشی است . پیامبر اکرم (ص) فرمودند: کسی که لباس فاخر بپوشد دچارکبر و غرورمی شود و کسی که دچار کبر شود، گرفتارآتش می شود. منطق ، منطق عبودیت نیست کسی که فخر فروشی و کبر ورزی کند. قرآن می فرماید: در اموال مومنین حق مشخصی است، حق، نوع نگاه شما را در نگاه اموال خودتان محدود می کند.

جلسات تفسیر تمدنی قرآن روزهای یکشنبه از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر (سرچشمه) واقع در میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه کوچه شهید صیرفی پور برگزار می شود. شرکت برای عموم به ویژه علاقه مند به تفسیر قرآن آزاد است .