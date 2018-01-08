پنل پاسخگویی به سئوالات دینی ویژه معلمان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مخدوم در دیدار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از این مجموعه علمی حوزوی ضمن معرفی این مرکز، روند تشکیل قطب های فکری فرهنگی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را تشریح کرد.

وی اظهارداشت: مطالعات زیادی ناظر به توانایی های دفتر تبلیغات اسلامی صورت گرفت و از سه سال قبل برنامه راهبردی این دفتر مسأله محور شد، بر این اساس قرارگاه هایی تحت عنوان قطب‌های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی شکل گرفت.

مخدوم گفت: اعضای این قطب‌ها شامل اعضای حقیقی و نخبگان هر حوزه تخصصی می‌باشند و به موضوعات متنوعی ناظر به تخصص‌ها پرداخته می شود که از جمله آنها می توان به تعمیق ایمان و باورهای دینی، اخلاق خانواده، سبک زندگی، علوم انسانی و اسلامی و... اشاره کرد.

رئیس مرکز پاسخ گویی به سئوالات دینی تصریح کرد: یکی از میزها در این قطب ها ، مرتبط با موضوع آموزش و پرورش است، مراکز دفتر تبلیغات هر کدام پیشنهادهایی را ارایه می کنند و مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی حوزه پیشنهاد داد، بر اساس مأموریت های خود به معلمان سراسر کشور سرویس ویژه بدهد.

وی افزود: به لحاظ ارتباطات با وزارت آموزش و پرورش و مطالعات صورت گرفته در این مرکز، به نظر رسید یکی از نقاط مغفول در خصوص سرویس دهی دینی از طرف حوزه و روحانیت آموزش و پرورش و معلمان فرهیحته آن هستند.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی افزود: بر این اساس طرحی را به میز آموزش و پرورش ارائه کردیم تا پنل اختصاصی جهت پاسخگویی به سؤالات دینی برای معلمان ایجاد شود، در ابتدا نقاطی را به صورت پایلوت شروع کنیم که اختصاص به معلمان پرورشی متوسطه دوم و دانشجویان دارد. تا مورد سنجش قرار بگیرد. این پنل در کامپیوتر قابل اجرا است و به زودی نسخه اندروید آن در دسترس قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، مرکز پاسخگویی به سوالات دینی حوزه علمیه قم با همکاری بیش از ۳۰۰ نفر از فضلا و اساتید حوزه علمیه در رشته‌های مختلف علوم اسلامی، از طریق شماره تلفن سراسری «۰۹۶۴۰۰»، روزانه ۱۲ ساعت، از ساعت ۸ صبح الی ۸ شب و با استفاده از ۳۰۰ خط تلفن در خدمت هموطنان عزیز می باشد و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به نشانی http://www.pasokhgoo.ir مراجعه کرد.