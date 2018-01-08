به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد راستاد با بیان اینکه این جسد در اطراف کشتی پیدا شده گفت: جسد دچار سوختگی بود و برای شناسایی در حال انتقال به ساحل و بندر شانگ‌های است.

وی با بیان اینکه عملیات خاموش کردن آتش و امداد رسانی ادامه دارد افزود: حجم حریق و انفجار در تمام مخازن کشتی به میزانی است که عملیات امداد رسانی را به سختی و با مشکل زیادی مواجه کرده است.

راستاد ادامه داد: همچنان عملیات امداد و خاموش کردن آتش ادامه دارد و اگر چنانچه اطلاعات بیشتری از سرنشینان به دست آمد اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مسیر شانگ‌های چین است و مستقیما در محل امداد و بررسی سانحه در شانگ‌های حضور خواهد داشت.