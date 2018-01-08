۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷

در آب‌های شانگ‌های؛

جسد یکی از حادثه‌دیدگان نفتکش ایرانی پیدا شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: جسد یکی از ۳۲ نفر سرنشین مفقود شده حادثه کشتی ایرانی در آب‌های شانگ‌های چین پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد راستاد با بیان اینکه این جسد در اطراف کشتی پیدا شده گفت: جسد دچار سوختگی بود و برای شناسایی در حال انتقال به ساحل و بندر شانگ‌های است.

وی با بیان اینکه عملیات خاموش کردن آتش و امداد رسانی ادامه دارد افزود: حجم حریق و انفجار در تمام مخازن کشتی به میزانی است که عملیات امداد رسانی را به سختی و با مشکل زیادی مواجه کرده است.

راستاد ادامه داد: همچنان عملیات امداد و خاموش کردن آتش ادامه دارد و اگر چنانچه اطلاعات بیشتری از سرنشینان به دست آمد اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مسیر شانگ‌های چین است و مستقیما در محل امداد و بررسی سانحه در شانگ‌های حضور خواهد داشت.

    • م.ا IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
      خدا رحمتش کنه و خدا به خونواده هاشون کمک کنه

