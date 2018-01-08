عربستان عامل بحران است و باید طرف مذاکره برای حل بحران یمن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که عربستان عامل اصلی بحران موجود در یمن است و «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن تحت امر و فرمان عربستان است.

بن حبتور در دیدار با هیأتی از سازمان ملل تأکید کرد که در صورت از سرگیری مذاکرات صلح عربستان باید طرف مذاکره باشد نه عبدربه منصور هادی. هیأتی از سازمان ملل به ریاست «معین شریم» معاون «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در پرونده یمن، از چند روز پیش وارد صنعاء شده اند.

وی دولت مستعفی یمن را دولت هتل ها توصیف کرد و گفت: آنها توان و فرصت لازم برای ایجاد صلح را ندارند و تصمیم برای یورش به یمن به دستور عربستان صورت گرفته بود. عربستان ادعا می کند که حمله به یمن که به سومین سال خود نزدیک می شود بنا به درخواست دولت مستعفی این کشور صورت گرفته است.

پیشتر رسانه های یمنی گزارش داده بودند که هیأتی از سازمان ملل برای بررسی شرایط موجود به منظور از سرگیری گفتگوهای صلح وارد صنعاء شده بودند.