کشاورزی حفاظتی در یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زلقی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد کشاورزی حفاظتی استان سمنان به میزبانی جهادکشاورزی سمنان با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی در سطح یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور اجرا شده است، ابراز داشت: هدف از اجرای طرح کشاورزی حفاظتی حذف روش های سنتی به منظور حفظ منابع خاک و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود.

وی با بیان اینکه از این میزان کشاورزی حفاظتی انجام‌شده در کشور ۹۰ درصد در قالب کم خاک‌ورزی و ۱۰ درصد کشاورزی حفاظتی است، افزود: حفظ بقایا، تناوب مناسب زراعی و روش بی خاک‌ورزی از اصول مهم در کشاورزی حفاظتی محسوب می شود.

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیشنهاد اختصاص ردیف بودجه ملی برای کشاورزی حفاظتی به مجلس ارائه‌شده است، ابراز داشت: با توجه به اهتمام دولت در بخش کشاورزی طی برنامه ششم توسعه، اولویت نخست بر محور توسعه کشاورزی حفاظتی خواهد بود که در صورت اختصاص ردیف بودجه ملی این طرح در کشور با شتاب بیشتری انجام می شود.

زلقی با بیان اینکه اجرای کشاورزی حفاظتی ابتدا در استان های خراسان رضوی، خوزستان، گلستان و فارس به‌صورت پایلوت آغاز شد، تصریح کرد: از سال این طرح ۹۳ به صورت رسمی در بقیه استان ها نیز انجام می شود و بر طبق آن سه میلیون هکتار از اراضی هدف‌گذاری شده است.

وی بابیان اینکه یکی از چالش‌های بزرگ بخش کشاورزی موضوع ناپایداری است، اضافه کرد: پیشنهاد ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به کشاورزان متقاضی برای خرید ادوات کشاورزی حفاظتی نیز در لایحه پیشنهادی به مجلس آمده است.