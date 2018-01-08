به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر جنتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، از وجود دو هزار و ۷۶۳ موقوفه در استان زنجان خبر داد و افزود: در استان زنجان ۲۶ هزار و ۶۸۰ رقبه وجود دارد.

وی اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری تنها ۹ وقف جدید در استان زنجان داشتیم و برای شهری که شهر شور و شعور حسینی مشهور است بسیار کم است.

مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: این وقف‌ها در بخش زمین برای احداث مسجد، روضه‌خوانی و زمین برای مرقد امامزادگان است و وقف‌های انجام‌شده طی ۹ ماهه سال جاری خوب نیست.

جنتی تأکید کرد: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف‌شده‌اند که اداره کل اوقاف و امور خیریه بر اساس نیات واقفان عمل می‌کند و کمک به ازدواج جوانان، کمک به نیازمندان، امور قرآنی و برپایی عزاداری امام حسین ازجمله نیات واقفان است.

وی تصریح کرد: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره‌وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه انجام وقف قرآنی در زنجان کم است، گفت: تنها ۲ درصد موقوفات مختص قرآن است و باید وقف قرآنی در جامعه تبیین و تقویت شود.

جنتی افزود: حفظ و نگهداری از موقوفات به‌عنوان یک اصل مهم باید موردتوجه همه آحاد جامعه قرار گیرد و فرهنگ وقف به‌عنوان یک اصل مهم تبیین شود.