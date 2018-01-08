ذخایر ارزی چین به رکورد ۳.۱۴ تریلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک خلق چین اعلام کرد که ذخایر ارزی این کشور در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی برای یازدهمین ماه متوالی با افزایش روبرو شد و با ۲۰.۲ میلیارد دلار ذخیره بیشتر به ۳.۱۴ تریلیون دلار رسید که بیشترین رقم در بیش از یکسال اخیر محسوب می شود.

سفت و سخت شدن مقررات پولی و افزایش ارزش یوآن منجر به عدم خروج سرمایه از این کشور شده است.

روند صعودی ذخایر ارزی چین در ماه دسامبر، بیشترین افزایش ماهانه از سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد است. افزایش ذخایر ارزی چین در ماه نوامبر ۱۰ میلیارد دلار ثبت شده بود.

پیش از این کارشناسان اقتصادی رویترز برآورد کرده بودند که ذخایر ارزی چین در ماه دسامبر با ۶ میلیارد دلار افزایش به ۳.۱۲۵ تریلیون دلار خواهد رسید.

در ابتدای سال گذشته میلادی خروج سرمایه بعنوان خطر اصلی برای چین به حساب می آمد؛ اما کنترل جدی تر سرمایه و کاهش ارزش دلار که در نهایت به افزایش ارزش یوآن منجر شد، کمک کرد تا اعتماد به شرایط اقتصادی چین افزایش پیدا کند و انباشت بیشتر ذخایر ارزی این کشور را به دنبال داشته باشد.

در سال ۲۰۱۷ میلادی ارزش یوآن در برابر دلار ۶.۸ درصد افزایش پیدا کرد و اوفت ارزش ۶.۵ درصدی خود در برابر دلار که در سال ۲۰۱۶ میلادی ثبت شده بود را جبران کرد؛ ضمن اینکه روند کاهشی ارزش یوآن در برابر دلار که برای سه سال متوالی اتفاق افتاده بود، پایان یافت.

مجموع افزایش ذخایر ارزی چین در طول سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۲۹.۵ میلیارد دلار گزارش می شود و در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی ذخایر ارزی چین به ۳۰.۰۱۱ تریلیون دلار رسید. البته افزایش سالانه ذخایر ارزی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی بعنوان اولین سال افزایش ذخایر ارزی این کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد است.

همچنین رگولاتور ارز چین اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ میلادی صورتحساب بین المللی پرداخت ها را با ثبات و متعادل حفظ خواهد کرد. ذخایر ارزی چین تقریبا در حدود یک تریلیون دلار از بیشترین سطح خود که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی با رقم ۳.۹۹ تریلیون دلار ثبت شده بود به ۲.۹۸ تریلیون دلار در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی کاهش پیدا کرد که با در پیش گرفتن سیاست کنترل جدی خروج سرمایه، از روند نزولی آن جلوگیری شد.

بانک خلق چین در وب سایت خود اعلام کرد که ارزش ذخایر طلای این کشور هم به ۷۶.۴۷ میلیارد دلار در پایان ماه دسامبر افزایش پیدا کرده است که این رقم برای ماه قبل از آن ۷۵.۸۳۳ میلیارد دلار ثبت شده بود.

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اگر دلار روندی مستحکم را در سال جاری میلادی در پیش گیرد، یوآن با کاهش ارزش کمتری روبرو می شود.