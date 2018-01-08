واکنش محمد طلایی به اختلاف با رسول خادم/ نظر شورای فنی محترم است

محمد طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوستی قدیمی با رسول خادم دارد و چندین سال به عنوان همکار در کنار اوست، اظهار داشت: تاکنون مشکلی میان ما نبوده که امیدوارم بتوانم از این پس نیز از لحاظ فنی به تیم ملی کمک کنم.

وی در مورد حضور خادم در رأس امور فنی تیم ملی کشتی آزاد نیز افزود: این تصمیم شورای فنی و بزرگان این رشته بود. رسول خادم نیز با توجه به کارنامه و سوابق موفق قبلی، عملکرد خود را در این عرصه نشان داده و تمامی اعضای شورای فنی به عنوان بزرگان کشتی ایران هر نظری داشته باشند برای من قابل احترام است.

طلایی در مورد اینکه با حضور خادم در تیم ملی کشتی آزاد و حضور وی به عنوان مربی دلخوری پیش آمده تصریح کرد: به هیچوجه اینطور نیست. مربیان زیادی در تیم ملی کار کرده اند و اکنون نیز حضور ندارند. به هرحال هر آمدنی یک رفتنی هم دارد، یک زمان تصمیم بر این بود که من به عنوان سرمربی در خدمت تیم ملی باشم که من نیز انجام وظیفه کردم و حالا که رسول خادم دوباره بازگشته مانند قبل به عنوان مربی تیم ملی در کنار وی خواهم بود.

وی در مورد اینکه می گویند رسول خادم با قبول دو مسئولیت سنگین رئیس فدراسیون و امور فنی تیم ملی با مشکل روبرو خواهد شد تأکید کرد: خادم انسان توانمندی است و این موضوع را هم در کشتی و هم بیرون از کشتی نشان داده و پیش از این نیز در این دو سمت بوده است. او نتایج خوبی را بدست آورده و با توجه به این موارد اعتقاد دارم می تواند از پس این کار به خوبی برآید.

دارنده مدال طلای جهان در مورد نتایج ضعیف مسابقات جهانی فرانسه اظهار داشت: شاید این نتایج با توجه به حضور کشتی گیران جوان و کم تجربه قابل پیش بینی بود، اما این ماحصل قانونمند شدن رسیدن به تیم ملی و احترام به رقابتهای انتخابی بود و مطمئنم در آینده به نفع کشتی خواهد بود.

دارنده مدال نقره جهان ادامه داد: اگر کشتی گیران ما کمی پخته تر کشتی می گرفتند نتایج به نحوه دیگری بود. البته مطمئنم در آینده شاهد نتایج قابل قبولی از آنها خواهیم بود، چراکه این کشتی گیران در رقابتهای پس از جهانی نتایج قابل قبولی مقابل حریفان خود کسب کردند. در نتیجه باید قبول کرد برخی از کشتی گیران ما اسیر اتفاقات کشتی شدند و من به عنوان سرمربی تیم ملی در مسابقات جهانی از کادر خود دفاع می کنم و انتظارم این است که با حمایت از تیم ملی و بها دادن به جوانان به پیشرفت کشتی در آینده کمک کنیم.

طلایی در پایان در مورد آینده تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: تیم جوانی را در اختیار داریم و چند کشتی گیر باتجربه و مدال آور همچون قاسمی و رحیمی نیز در کنار ما هستند، اما این کشتی گیران شاید بتوانند تا چند سال دیگر کشتی بگیرند و با توجه به در پیش بودن المپیک ۲۰۲۰ باید بتوانیم از جوانانی که در اختیار داریم به نحوه شایسته ای استفاده کنیم. در این راه هم باید با بها دادن و اعزام آنها به مسابقات مهم به تجربه اندوزی آنها کمک کنیم.