راهکار بازگشت شور و نشاط به کشور/به کارآفرینان جوان بها دهید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در دومین دوره اعطای نشان امین‌الضرب به کارآفرینان با برشمردن خصوصیات امین‌الضرب و خدمات وی به اقتصاد ایران گفت: امین‌الضرب دلباخته نام ایران بود و در تکمیل راه آهن در کشور نقش بسزایی داشت؛ این در حالی است که مدتی قبل از آن، وی برق را به ایران آورد؛ البته باید به این نکته هم توجه داشت که بخش خصوصی پویای ایران در دهه‌های بعدی، مبتکر صنایع ایران بود و امروز با وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور، کارخانه های بخش خصوصی همچنان برای هزاران جوان ایرانی شغل ایجاد کرده، میلیاردها تومان به عنوان مالیات و بیمه می پردازند و میلیاردها دلار صادرات انجام می‌دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: امروز کارخانه های بخش خصوصی باید به نمایشگاهی برای عرصه توانمندی تبدیل کرد و این کارخانه ها و این کالاها و این کارآفرینان افتخار ملت ایران است و چه باک که نام آنها را در هر محفلی تکرار کنیم؛ به خصوص اینکه جوانان کشور برای رشد، الگو می‌خواهند تا به جای مهاجرت با افتخار در همین آب و خاک به زندگی و کار ادامه دهند.

وی با بیان اینکه از میان این کارآفرینان برجسته کسانی بودند که محتاج یک قرص نان بوده‌اند، ولی امروز کارآفرین هستند، خاطرنشان کرد: اکنون هزاران نفر از کارخانه‌هایی که آنها تاسیس کرده‌اند، نان می خورند؛ بر همین اساس، جوانان تحصیل کرده و کوشای امروز باید بدانند می‌شود از خاکستر فقر ققنوس هایی ایجاد کرد و امید یعنی کارآفرینی که بدون رانت و بدون درآمد نفتی چرخ کارخانه اش می چرخد.

به گفته خوانساری، اگر امروز دولت و حاکمیت می‌خواهند شور و نشاط را به کشور بازگردانند، باید باز هم به سمت این کارآفرینان بروند و آنان را به عنوان اسطوره در قرن معاصر تبلیغ کنند؛ این در حالی است که عرصه عمل را باید به اهلش سپرد و بگذارند بدون بروکراسی کار کند و امید و کارآفرینی کلید عبور از بحران ها بوده و چشم ما به دولتی است که با بهبود فضای کسب و کار و رانت زدایی و تبدیل و خرد آمده است.

وی ادامه داد: کارآفرینایی که امروز معرفی می‌شوند، گذشته‌ای در فقر، ولی در فخر دارند و بدون اینکه از رانت و درآمد نفتی بهره ای داشته باشند و لوح امین الضرب به آنهایی اهدا می‌شود تا با غرور اعلام کنیم که کارآفرینان ایرانی از نقطه هیچ و صفر به این نقطه از درخشش رسیده اند؛ بنابراین باید به امید روزی بود که کارآفرینان به اندازه زحمتشان اجر پیدا کنند.

خوانساری گفت: اتاق بازرگانی تهران، قدم اول را ما برداشته‌ایم و به انتظار گام بعدی دولت خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در این مراسم حضور داشتند.