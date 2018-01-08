به گزارش خبرنگار مهر، سید اشرف طباطبایی، رئیس سابق انجمن هنرهای نمایشی کشور پس از کارگردانی و اجرای موفق تئاتر تیر و کمان، مستند «ایران انار دارد» را در کرمانشاه ساخت.

این هنرمند پیشکسوت نی‌ریزی در این مستند جلوه‌هایی از همراهی، مهربانی، وحدت و نگرانی اقوام و اقشار مختلف ایرانی در کمک به هموطنان کُرد در کرمانشاه را به تصویر می‌کشد که چند تن از اعضای انجمن هنرهای نمایشی نی‌ریز از جمله ابوالفضل بامداد، مهدی فتاح‌پور و جواد علیمردانی او را همراهی می‌کنند.

وی که کارگردانی نمایش تیر و کمان در نی ریز را به عهده داشت درآمد حاصله از فروش بلیط در شب آخر را به مردم زلزله زده کرمانشاه اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «ایران انار دارد» با همکاری سیمای مرکز فارس تهیه شده که قرار است از شبکه یک، شبکه مستند و شبکه فارس پخش شود.