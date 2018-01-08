مربی قزوینی، سرمربی تیم ملی تکواندو دختران شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه صفرپور از قزوین هدایت تیم نوجوانان دختر برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۱۸ را بر عهده گرفت.

دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان و کسب سهمیه بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۱۸ فرورودین ۱۳۹۷ و به میزبانی «تونس» برگزار خواهد شد.

اردوی تیم ملی دختران هم از پنجشنبه ۲۱ دی در مرکز جهانی تکواندو تهران آغاز می‌ شود.

نوجوانان تکواندوکار دختر کشورمان در یازدهمین دوره این رقابت‌ها با هدایت صفرپور بر سکوی قهرمانی مسابقات جهان ایستادند.

کاراته کاهای استان به سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی فراخوانده شدند

مجید حسن نیا، امیررضا میرزایی، علی اصغرآسیابری و بهمن عسگری کاراته کاهای قزوینی هستند که در ترکیب تیم ملی کاراته در نخستین مرحله از رقابت های لیگ جهانی «کاراته وان» سال ۲۰۱۸ میلادی به روی تاتامی می روند.

اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته از صبح چهارشنبه ۲۰ دی با تمرین بدنسازی در تهران آغاز می‌شود و تا ۲۶ دی ادامه دارد.

این رقابت ها طی روزهای ۳ تا ۶ بهمن ماه به میزبانی فرانسه و در شهر پاریس برگزار می شود.

تیم بسکتبال با ویلچر فیروز قزوین به لیگ یک راه یافت

در پایان مرحله نهایی رقابت های لیگ دو بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور، تیم فیروز قزوین باشکست برابر قم عنوان دوم را کسب کرد و به لیگ یک راه یافت.

در پایان این رقابت ها، تیم ایثار شیمیدر قم قهرمان و فیروز قزوین نایب قهرمان شدند و به رقابت های لیگ یک سال ۹۷ صعود کردند.

رقابت های لیگ دو بسکتبال با ویلچر با شرکت ۶ تیم در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد.

یخ نورد قزوینی بر سکوی چهارمی جهان ایستاد

در پایان مسابقات یخ نوردی قهرمانی جوانان جهان در ماده سر طناب؛ مهدی تقی خانی یخ نورد قزوینی چهارم شد.

تقی خانی در مسابقات سرعت که روز گذشته برگزار شده بود هم عنوان چهارم را کسب کرد.

مسابقات یخنوردی قهرمانی جوانان جهان ۲۰۱۸ با حضور ۸۰ ورزشکار از ۱۰ کشور جهان در دو گرایش سرطناب و سرعت ودر سه رده سنی زیر ۱۶ سال، زیر ۱۹ سال، زیر۲۲ سال در لیختن اشتاین برگزار شد.