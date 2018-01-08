۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

استاندار بوشهر:

تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد استان بوشهر ۱۰ برابر شد

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: تعداد سازمان‌های مردم نهاد استان بوشهر طی سال‌های اخیر از ۱۶ سمن به ۱۷۳ سمن افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند پیش از ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد که با حضور معاون رییس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به مشارکت مردم، در حوزه های مختلف حمایت از سازمان های مردم نهاد در دستور کار قرار دارد.

وی با عنوان اینکه افزایش تعداد سازمانزهای مردم نهاد را در استان بوشهر شاهد بوده ایم، افزود: ۱۶ سمن در دولت قبل در استان بوشهر فعال بود که اکنون ۱۷۳ سمن دارای مجوز در استان بوشهر فعال هستند.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه هیچ سازمان مردم نهاد در نوبت دریافت مجوز نیست، گفت: تلاش شده روند دریافت مجوز سمن‌ها تسهیل پیدا کند.

وی با اشاره به کارهای انجام شده در راستای مشارکت مردم در جامعه، تصریح کرد: راه اندازی خانه سازمان‌های مردم نهاد، برگزاری جشنواره شهر آبی و طرح نشاط اجتماعی در شهرهای استان بوشهر از جمله این اقدامات است.

گراوند گفت: اکنون پایلوت رصد اجتماعی در استان بوشهر در حال اجرا است.

