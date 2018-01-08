فراخوان مسابقه عکاسی از تالاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، این مسابقه در هفت گروه رابطه انسان با تالاب، تاثیر تالاب بر ایجاد زندگی شهری و روستایی پایدار، معرفی تالاب و اهمیت‌های آن، معرفی تهدیدات تالاب و فرصت های ایجاد شده توسط آن، چشم انداز تالاب ها، تفریح و گردشگری، تنوع زیستی تالاب موضوعی برای پذیرش تصاویر دارد.

این مسابقه در دو بخش عکس هایی که با دوربین عکاسی دیجیتال حرفه ای عکاسی شده اند و تصاویری که با دوربین تلفن همراه گرفته شده اند؛ برگزار می شود.

شرکت در مسابقه برای کلیه افراد آزاد است؛ هرگونه ویرایش که جنبه اسنادی عکس را از بین ببرد و نیز ویرایش های اغراق شده، منجر به حذف عکس خواهد شد. تغییر کنتراست، سیاه و سفید کردن، اصلاح رنگ و کراپ عکس بلا مانع است.

در صورت لزوم شرکت کننده باید قادر به ارائه نسخه اصلی عکس به دبیر خانه مسابقه باشد؛ عکس های ارسالی نباید دارای امضاء عکاس، تاریخ، پاسپارتو، قاب، حاشیه، واترمارک و لوگو باشند.

شرکت در مسابقه به معنای پذیرش شرایط مسابقه بوده و برگزارکننده مجاز به استــفاده از تـمام یا بخشی از عکس ها در جهت امور آموزشی، نــمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی است.

به شرکت کنندگانی که اثر آن ها برای نمایش در نمایشگاه جانبی در مراسم روز جهانی تالاب ها پذیرفته شده باشد، اطلاع رسانی خواهد شد؛ عکس های ارسالی در این مسابقه می بایست توسط خود شخص تهیه شده باشد.

حداکثر حجم عکس های ارسالی در مرحله اول می بایست ۲ مگابایت باشد؛ عکس های ارسالی در بخش حرفه ای می بایست در فرمت JPEG و دارای حداقل عرض ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ پیکسل باشند.

شرکت در مسابقه از طریق ارسال آثار از طریق پیام رسان تلگرام با شماره ۰۹۳۰۲۹۲۴۹۵۸ و آدرس CIWPaz@ و ارسال آثار از طریق ایمیل cepa.ciwp@gmail.com امکان پذیر است. مهلت ارسال آثار تا ۲۹ دی ماه ۱۳۹۶ است.

برندگان این مسابقه (نفرات اول تا سوم) در بخش حرفه ای به سفر برای شرکت در مراسم روز جهانی تالاب ها دعوت شده و با جوایز نقدی و دیپلم افتخار، از وی تقدیر خواهد شد. از برندگان این مسابقه (نفرات اول تا سوم) در بخش تلفن همراه با جوایز نقدی و دیپلم افتخار تقدیر به عمل خواهد آمد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط مسابقه عکاسی به کانال رسمی طرح حفاظت از تالاب های ایران به آدرس CIWPir@، سایت سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس: www.doe.ir و همچنین با شماره های ذیل تماس ۰۲۱۸۸۲۴۱۶۵۸ و ۰۲۱۴۲۷۸۱۸۸۵ حاصل کنند.