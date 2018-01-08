آماده سازی هشت رمپ شناور برای توسعه گردشگری دریایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور در جریان بازدید از بندر قشم ضمن اعلام این خبر گفت: افزایش ظرفیت های گردشگری دریایی می تواند زمینه ساز کار آفرینی، ایجاد فرصت های اشتغال و بهره مندی از مزیت های مختلف دریا و ساحل برای توسعه اقتصاد دریا پایه در این استان باشد.

وی افزود: قشم به عنوان جزیزه اجایب هفتگانه خلیج فارس محسوب می شود با برخورداری از سواحل و دریا شرایط مناسبی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری ساحلی دارد.

عفیفی پور اظهار داشت: همجواری جزیره قشم و بنادر ساحلی هرمزگان با خلیج فارس و دریای عمان باعث شده تا زندگی مردم نیز تحت تاثیر قرار گیرد و بسیاری از اهالی این جزایر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق دریا امرار معاش کنند.

وی با بیان اینکه در استان هرمزگان تا کنون استعداد های گردشگری دریایی به نحو شایسته و بایسته شکوفا نشده است افزود: سرمایه گذاری در این صنعت که نمی توان هیچ نقطه پایانی برای آن متصور بود، به توسعه اقتصادی در مناطق ساحلی، درآمدزایی برای ساحل نشینان و ایجاد اشتغال پایدار در کشور منجر خواهد شد .

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به 10 برابر شدن ظرفیت های گردشگری دریایی نسبت به گذشته در این استان اظهار داشت: برای ارتقای گردشگری دریایی باید از تمامی ظرفیت های موجود در جزایر خلیج فارس بویژه قشم استفاده لازم را داشته باشیم.