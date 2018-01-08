فراخوان ارسال آثار دانش آموزان به مسابقه نور جایزه مصطفی(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاعرسانی جایزه مصطفی(ص)؛ دوره سوم مسابقه دانشآموزی نور؛ گرامیداشت ابن رزاز جزری، از ابتدای دی ماه آغاز شده و دانشآموزان میتوانند آثار علمی خود را در حوزه ساخت ساز و کارهای (مکانیزم های) حرکتی و آزمایش هایی در مباحث مختلف مکانیک به دبیرخانه جایزه مصطفی(ص) ارسال کنند.
مسابقه دانشآموزی نور هر سال به عنوان یکی از رویدادهای جایزه مصطفی(ص) در حوزه دانشآموزی برگزار میشود که هدف از برگزاری آن، ایفای نقش در انگیزش نسل نوجوان جهان اسلام، ایجاد افق های نوین در زمینه علم و فناوری و کمک به رشد استعدادهای درخشان است.
نحوه شرکت در این مسابقه ساخت فیلمهای ۶۰ ثانیهای از انجام آزمایش های علمیِ گروههای دانشآموزی طرحریزی شده است. مسابقه دانش آموزی نور؛ گرامیداشت ابن رزاز جزری، در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ از دیماه آغاز شد. موضوع این دوره از مسابقه، ساخت فیلم های علمی کوتاه یک دقیقه ای از انجام آزمایش یا وسیله ساخته شده از ساخت ساز و کارهای (مکانیزم های) حرکتی و آزمایش هایی در مباحث مختلف مکانیک است.
موضوعات فیلمهای علمی ماشین های ساده و مکانیزم های حرکتی، اصطکاک، ایستایی، مرکز جرم، استاتیک، اینرسی، حرکت دورانی، نیروهای جانب مرکز، حرکت پرتابی، قوانین نیوتن، گرانش، فنر، تکانه، انرژی مکانیکی و تبدیل های آن، آونگ ها، فشار و شناوری، فشاردر جامدات، مایعات، گازها، قانون برنولی، سیالات، نوسان، تشدید، امواج مکانیکی هستند.
معیارهای ارزیابی و نحوه داوری آثار ارسالی بر روی سایت مسابقه ارائه می شود و این دوره نیز به ۱۰۰ اثر برتر دانشآموزی، ۱۰۰ سکه بهار آزادی اهدا و تعدادی تجهیزات آزمایشگاهی به ۱۰ پژوهشسرا و ۱۰ مدرسه با مشارکت برتر اهدا خواهد شد.
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