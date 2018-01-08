توطئه ها برای اغتشاش در قرچک با هوشیاری مردم و مسئولین خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قرچک، به اغتشاشات اخیر کشور اشاره کرد و گفت: عده ای که سر در آخور بیرون داشتند، رفتارهای ناشایستی از خود نشان دادند، دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسراییل برنامه های متعددی برای مقابله با جمهوری اسلامی دارند، اما مردم علی رغم همه ذوق زدگی های دشمنان، بینی آن ها را به خاک مالیدند.

وی به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید در هر شرایطی مراقبت کرده و حواس ما جمع باشد و خدمت را سرلوحه کار قرار دهیم، دولت و نظام ما را برای خدمت در این مسئولیت ها گذاشته است، اگر نارضایتی های عمومی از ادارات شکل بگیرد، مردم حق دارند و با آشوب گری و اغتشاش فرق دارد.

فرماندار قرچک خطاب به مسئولین اظهار داشت: نباید به مخالفین دولت بهانه دهیم و نیز نباید امید مردم را قطع کنیم و سبب رضایت مندی شویم، اگر نمی توانیم خدمت کنیم، مسئولیت نپذیریم، برنامه های احساسی در دولت جایی ندارد، باید در برنامه های واقعی دولت با جدیت حضور داشته باشیم.

مرسلپور با بیان این که شهرستان قرچک در ظرف ۳ ماه در زمینه کارگری شاغل شدند، گفت: این آمار تنها در حوزه کارگری است و هنوز هم بسیاری از واحدهای صنعتی در حال اجرا به بهره برداری نرسیده است، سیاست ما عمران و آبادانی روستاها است و در این زمینه دستگاه های مختلف برای اجرای طرح ها به بخشداری کمک کنیم.

وی وحدت، اتحاد و هم دلی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی عضو شورای تامین در طول ۲۴ ساعت طی اغتشاشات فعال بودند، می خواستند افرادی را از سایر اماکن به قرچک آورده و در دیار ۱۵ خرداد اغتشاش کنند، اما توطئه آن ها با هوشیاری مردم و مسئولین خنثی شد.