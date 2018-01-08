بحران کشورهای عربی هر چقدر هم طولانی شود در نهایت حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «صباح الاحمد الصباح» امیر کویت امروز دوشنبه اعلام کرد که بحران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هر چقدر هم طولانی شود در نهایت حل خواهد شد.

وی در افتتاحیه یازدهمین دور نشست پارلمان های کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد که حضور همه طرف های عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس در این نشست نشان می دهد که همه جریان ها خواستار عبور از اختلافات موجود هستند که بعد از آغاز بحران قطر از ۶ ماه پیش ایجاد شده است.

امیر کویت تأکید کرد که حضور همه طرف های عضو شورای همکاری خلیج فارس در این نشست را نشانه حسن نیت از سوی همه می داند.

وی تأکید کرد که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید با هم همکاری کنند. امیر کویت افزود که اوضاع منطقه در حال بدتر شدن است و این مسأله همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تهدید می کند.