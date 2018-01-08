  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

امیر کویت اعلام کرد؛

بحران کشورهای عربی هر چقدر هم طولانی شود در نهایت حل می شود

بحران کشورهای عربی هر چقدر هم طولانی شود در نهایت حل می شود

امیر کویت در سخنرانی افتتاحیه نشست رؤسای پارلمان های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد که اختلافات کشورهای عربی عضو این شورا هر چقدر هم طولانی شود در نهایت حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «صباح الاحمد الصباح» امیر کویت امروز دوشنبه اعلام کرد که بحران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هر چقدر هم طولانی شود در نهایت حل خواهد شد.

وی در افتتاحیه یازدهمین دور نشست پارلمان های کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد که حضور همه طرف های عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس در این نشست نشان می دهد که همه جریان ها خواستار عبور از اختلافات موجود هستند که بعد از آغاز بحران قطر از ۶ ماه پیش ایجاد شده است.

امیر کویت تأکید کرد که حضور همه طرف های عضو شورای همکاری خلیج فارس در این نشست را نشانه حسن نیت از سوی همه می داند.

وی تأکید کرد که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید با هم همکاری کنند. امیر کویت افزود که اوضاع منطقه در حال بدتر شدن است و این مسأله همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تهدید می کند.

کد مطلب 4194101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها