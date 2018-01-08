افزایش هفت درصدی صادرات از بازارچه های مرزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۹ ماهه امسال ۸۷.۵ میلیون دلار کالا و تولیدات غیر نفتی از بازارچه های مرزی استان صادر شد.

وی افزود: این صادرات از نظر وزنی هفت درصد و از نظر ارزشی رشد هشت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی حجم این صادرات را از نظر وزنی ۲۰۷ هزار تن و از نظر ارزشی ۲۵۷ هزار تن عنوان کرد و گفت: در استان دو بازارچه دوغارون و باجیگران فعال است.

وی ادامه داد: عمده صادرات انجام شده از طریق بازارچه باجگیران شامل فرش، موکت، مصنوعات آلومینیومی،کفش، پوشاک بوده و از بازارچه دو غارون هم بیشتر میوه و تره بار ،مصالح ساختمانی ،مواد غذایی ،ظروف ، آهن آلات و مواد شیمیایی صادر شده است.

رسولیان ابراز کرد: هم اکنون در این دو بازار حدود ۵۰۰ نفربه صورت مستقیم و ۷۰۰ نفر غیر مستقیم اشتغال دارند که عمده اشتغال مستقیم مربوط به بازارچه دوغارون و ۹۵ مورد هم مربوط به باجیگران است.

وی افزود: علاوه بر اشتغال ایرانیان در این بازارچه روزانه به طور متوسط ۳۱۸ ترکمن وارد بازارچه باجیگران شده و ۵۰ راننده افغانی هم به دوغارون تردد دارند و مبادلات خود را از طریق این بازارچه ها انجام می دهند.